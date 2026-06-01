Ayten Koyu'ndaki Marina Projesine Halktan Tepki: "Bu Doğal Güzellikler Halkın Elinden Alınmamalı"

(MUĞLA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek mahallesi Ayten Koyu'nda yapılması planlanan marina projesine verilen ÇED olumlu kararının ardından bölge halkı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a çağrıda bulundu. Doğal sit alanındaki projenin iptal edilmesini isteyen vatandaşlar, aksi halde hukuki süreç başlatacaklarını açıkladı.

Ayten Koyu'nda yapılması planlanan marina projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlandı. Ege Marina Turizm AŞ tarafından hayata geçirilmesi planlanan 46 bağlama kapasiteli yat iskelesi projesine ÇED olumlu kararı verildi.

Yatırım bedeli yaklaşık 14 milyon 700 bin TL olan proje, bölge halkının tepkisini çekti. Dalaman ve Göcek'te yaşayan vatandaşlar, 3. derece doğal sit alanı içerisinde yer alan Ayten Koyu'nda yapılması planlanan yat bağlama iskelesinin iptal edilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a çağrıda bulundu.

"BURASI 3. DERECE DOĞAL SİT ALANI"

Koyun özel şahıslara ya da şirketlere tahsis edilmesine karşı çıkan vatandaşlar, bölgenin yapılaşmaya açılmasının kamu yararına aykırı olduğunu savundu. Projeye tepki gösteren vatandaşlar, "Burası 3. derece doğal sit alanı. Sahiller halkın kullanımından çıkacak, betonlaşma başlayacak, ağaçlar kesilecek ve orman dokusu zarar görecek. Bu doğal güzellikler halkın elinden alınmamalı. Bu güzellikleri yok etmeye kimsenin hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Projenin yalnızca kıyı şeridini değil, arka plandaki ormanlık alanları da olumsuz etkileyeceğini öne süren bölge sakinleri, hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı. Vatandaşlar, "İmar planına itiraz edeceğiz. Gerekirse konuyu yargıya taşıyacağız" diyerek projeye karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA