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Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kardeşlik Buluşması

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Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kayseri Temsilciliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen Kardeşlik Buluşmasında yetim çocuklar bir araya geldi.

Düzenlenen geleneksel etkinliğe Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer, vakıf üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve yetim çocuklar katıldı.

Ramazan'ın Müslümanlar için çok önemli bir ay olduğunu söyleyen Düzenlenen geleneksel etkinliğe Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Genel Başkan Yardımcısı İlhan Zafer, "Ramazan ayı İslam'ın merhametini, ibadetini, yardımlaşmasını bizlere anlatan öğreten çok önemli, biz Müslümanlar için olmazsa olmaz bir aydır. Her birimizin bu ayda belli sorumlulukları oluyor. İnsanın kendiyle yüzleştiği, kendisini yenilediği, tazelediği bereketli bir aydır. 'İnsan kendi kendisine üstünlük sağladığı oranda insandır.' demiş eskiler. Bizlerde bu ayda kendimizi, nefsimizi ne kadar terbiye edebilirsek Ramazan-ı Şerif'i o kadar hakkıyla geçirmiş oluruz. Biliyorsunuz dünyamızda büyük bir zulüm var. Müslüman kardeşlerimizin Gazze'de gördüğü zulümden, savaşlardan, kuraklıktan, yoksulluktan, hastalıktan dolayı, açlıkla imtihan edilen dünya üzerindeki beş yüz milyondan fazla insanın halini anlamayı bizlere nasip etsin diye dua ediyor ve bu zulmün bir an önce bertaraf edilmesini Rabbimden niyaz ediyorum" dedi.

İlhan Zafer, çocuklara vakıf olarak kaliteli hizmet vermeye gayret gösterdiklerini söyleyerek, "Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı Kayseri temsilciliğimiz olarak genel merkezimizle ortak hareket ederek sizlere kaliteli hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Çocuklarımıza burada ilmi eğitimler, hafta sonu kursları, halk eğitim merkezimizden gelen öğretmenlerimizle okul derslerine karşılık beklemeden destek olmaya çalışıyoruz aynı zamanda onların sosyalleşebileceği etkinliklerle okul streslerini bir nebze azaltmaya gayret gösteriyoruz. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı hepimizin evi, hepimizin yuvası oldu. Böyle önemli gün ve gecelerde bizleri bir araya toplayan, bizlere insani özelliklerimizi unutturmayan bir okul oldu. Kayseri temsilciliği olarak her ihtiyacınızda yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz. Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan tüm misafirlerimize, müdürlerimize, dostlarıma çok teşekkür ederim. Bununla birlikte temsilciliğimizin gönül erlerine, Allah rızasını gözeterek destek sağladıkları için tüm ekip arkadaşlarıma ve aileme çok teşekkür ederim. Nice iftar sofralarında sağlıkla buluşmak duasıyla hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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