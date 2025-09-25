Fatih Mahallesi Tarihinde İlkokuluna Kavuştu

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Fatih Mahallesi, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un öncülüğünde başlatılan çalışmalarla tarihinde ilk kez kendi ilkokuluna kavuştu. Yeni eğitim yılına yeni okul heyecanıyla giren mahalle sakinleri emeği geçen herkese teşekkür etti.

Efeler ilçesine bağlı Fatih Mahallesi, yeni eğitim-öğretim yılına büyük bir sevinçle girdi. Dönemin Aydın Valisi şu anda Eskişehir Valiliği görevini yürüten Hüseyin Aksoy'un öncülüğünde başlatılan çalışmalarla mahalle, tarihinde ilk kez kendi ilkokuluna kavuştu. Mahalle sakinleri, Fatih İlkokulu'nun açılmasıyla hem çocukların hem de velilerin büyük bir kolaylığa kavuştuğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Fatih Mahallesi Muhtarı Yıldız Karadaş Taşçıoğlu ise yıllardır süren okul eksikliğinin sona ermesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

"Fatih Mahallesi ilk kez ilkokuluna kavuştu"

Didim'deki valilik konutunun satılmasıyla oluşturulan kaynağın okulun temeline harcandığını ifade eden Taşçıoğlu, "Fatih Mahallemizde küçük çocuklarımız için okulumuz yoktu. Ortaokulumuz da depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılmıştı. Bu süreçte çocuklarımız hem ilkokul hem ortaokul için komşu mahallelerimizdeki okullara gitmek zorunda kalıyorlardı. Bu durum velilerimizi de zorluyordu. Öğrencilerimiz de zorluk çekiyordu. Önceki dönem Aydın Valimiz Hüseyin Aksoy'a mahallelimizin ilkokul talebini ilettim. İhtiyaç olduğunu anlattım. Sağolsunlar ilgi gösterdiler ve bizzat ilgilendiler. Mahallemizdeki ilkokul için Didim ilçesinde valiliğe ait olan konut satıldı ve bizim ilkokulumuzun temeline harcandı. Daha sonra da ödenek bakanlıktan geldi. Biz her zaman 'Sayın vali konut sattı, bize okul yaptı' diye söylüyoruz. Allah razı olsun. Kendisine minnettarız. Fatih Mahallesi ilk kez ilkokuluna kavuştu ve ismi Fatih İlkokulu oldu. Bu dönem hizmete açıldı. Aynı zamanda Nahit Menteşe Ortaokulu da bu dönem hizmete açıldı. Depreme dayanıklı yapılan her iki okulumuz da 24 derslikli, konferans salonu, sığınağı olan son derece modern inşa edilmiş okullarımız. Burada eğitim görecek öğrencilerimiz adına, öğretmenlerimiz, velilerimiz adına başta şu anda Eskişehir Valisi olan Aydın'ın önceki Valisi Hüseyin Aksoy olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Fatih İlkokulu'muz mahallemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Yıllardır bu okulun açılmasını bekliyorduk"

İlkokulun olmamasının mahallede ciddi bir eksik olduğunu belirten velilerden Kübra Özkal, "Fatih Mahallesi sakinleri olarak okulumuzun açılmasından çok mutluyuz. Çünkü Fatih Mahallesi için ciddi bir ihtiyaçtı bu okul. Yıllardır bu okulun yapılıp açılmasını bekliyorduk. Çocuklarımızı civar mahallelerdeki okullara götürmek zorunda kalıyorduk. Mahallemizin okula kavuşması hem çocuklarımız açısından hem de veliler açısından büyük bir kolaylık oldu" diye konuştu.

"İlkokul çocukları için zaten bu olması gereken bir şeydi"

İlkokulun açılmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Saliha Özdemir, "Mahallemize böyle bir okul açıldığı için çok memnun kaldım. Yani böyle bir okul şarttı mahallemizde. Bunun için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Önceden yolun altında bir okul var, oraya gönderiyorduk ve çocuğun gidip gelmesi zordu. İlkokul çocukları için zaten bu olması gereken bir şeydi. Kendileri gidip gelemiyorlar. Mahallemize böyle bir ilkokul olduğu için çok teşekkür ederim" dedi.

Çocuklar için her şeyin kolay ve rahat olduğunu söyleyen Şeyda Yılmaz ise, "Mahallemizde uzun zamandır okul yoktu. Çocuklarımız başka okullara gitmek zorundaydı. Ulaşım çok zordu. Yollarda trafik vardı. Sıkıntı oluyordu. Şimdi mahallemize yeni okul açıldı. Çocuklarımız için her şey daha rahat ve kolay oldu" ifadelerini kullandı. - AYDIN