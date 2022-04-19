Fadıloğlu, aile ziyaretlerini aralıksız sürdürüyor

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (İHA) - Yetim çocuklar ve annelerine yönelik uygulanan 'Merhamet Eli' projesi ile yaşlı, hasta, yardıma muhtaç aileler yönelik uygulanan 'Vefa Hizmeti' projesinden yararlananlar vatandaşlarla bir araya gelen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Ayı öncesinde olduğu gibi Ramazan Ayı'nda da ziyaretlerine aralıksız devam ediyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Bize düşen öncelikle ailemize, memleketimize ve insanlığa faydalı bireyler olabilmek. Her birimiz iyi meslek sahibi olabiliriz ama esas olan iyi insan olmamız" dedi.

İlk ziyaretini 53 yaşındaki Sevgi Kılınç'ın evine yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha sonra 2 yetim çocuk annesi Elif Çil'in evine konuk oldu. Fadıloğlu, 77 yaşındaki Mehmet Ali Çatak'ı ziyaret ettikten sonra son ziyaretini 3 çocuk annesi Kader Dilim'in evine yaptı. Yaşlılardan dua talep eden Fadıloğlu, ziyaret ettiği evlerdeki çocuklara çeşitli armağanlar verdi.

"Pırlanta gibi evlatlar yetiştirmiş"

Kader Dilim'in evinde konuşan ve açıklamasında 'iyi insan' vurgusu yapan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Öncelikle ailemize bizleri misafir ettikleri için teşekkür ediyorum. Tabi hayat bir şekilde devam ediyor. Bize düşen de öncelikle ailemize, memleketimize ve insanlığa faydalı bireyler olabilmek. Ben hanım kardeşimizi yürekten kutluyorum. Pırlanta gibi evlatlar yetiştirmiş. Üniversite hayatına devam eden, diğer taraftan hedefleri olan, ne istediğini bilen gencimizle birlikte inşallah son sınıfa kadar birlikte olacağız. Ondan sonraki süreçte de vatana ve millete hayırlı evlat olmaları dileğiyle bu eğitimlerini tamamlamalarını bekliyoruz. Her zaman söylüyorum. Her birimiz iyi meslek sahibi olabiliriz ama esas olan iyi insan olmamız. Bu konuda da annemizi yürekten kutluyorum, böylesine pırıl pırıl evlatlar yetiştirdiği için. Bahtları açık olsun. Rabbim, gönüllerine göre versin" ifadelerini kullandı.

İlgilendi, istek ve sorunlarımızı dinledi

Gördüğü ilgi karşısında hem şaşırdığını hem de mutluluk yaşadığını dile getiren Kader Dilim, "Ben, Başkanımıza bugün bizleri ziyaret ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ben, açıkçası Başkanımızdan bizlere böylesine yoğun ilgi göstereceğini beklemiyordum. Gördüğüm ilgi karşısında hem çok şaşırdım hem de çok mutlu oldum. Sağ olsun Başkanımız, benim ve çocuklarımla yakından ilgilendi, istek ve sorunlarımızı dinledi. Rabbim hiçbir zaman Başkanımızın eksikliğini vermesin. Biz Başkanımızdan razıyız, Allah da Başkanımızdan razı olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Yerel