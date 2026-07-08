Silifke Kaymakamlığında yeni dönem: Kaymakam Eyüp Fırat göreve başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Silifke Kaymakamlığı görevine atanan Eyüp Fırat, ilçedeki görevine başladı. Daha önce Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Fırat, Silifke'de kamu hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için çalışmalarına başladı.

1980 yılında İstanbul'da doğan ve aslen Malatyalı olan Kaymakam Eyüp Fırat, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. Meslek hayatı boyunca Türkiye'nin çeşitli ilçelerinde önemli görevler üstlenen Fırat'ın iyi derecede İngilizce bildiği, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Silifke'de görev süresi boyunca kamu kurumlarıyla koordineli çalışarak ilçenin gelişimine katkı sunması beklenen Kaymakam Fırat, ilk gününde kurum amirleri ve kaymakamlık personeli tarafından karşılandı.

Öte yandan Silifke'de görev yaptığı süre içerisinde vatandaşlarla kurduğu yakın diyalog ve yürüttüğü çalışmalarla takdir toplayan Abdullah Aslaner ise yayımlanan kararname ile Tokat Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Görev değişimiyle birlikte Silifke Kaymakamlığında yeni bir dönem başlarken, ilçe kamuoyunda Kaymakam Eyüp Fırat'a başarı dilekleri iletilirken, Abdullah Aslaner'e de Silifke'ye yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı