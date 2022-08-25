Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı Yerel Haberler İstanbul Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde yaşanan selde, evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağında taşıyarak kurtardı. Esenyurt'ta Pınar Mahallesi'nde yaşanan selde, evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağında taşıyarak kurtardı.

Esenyurt'ta bulunan Haramidere şiddetli yağışlar nedeniyle yine taştı. Pınar Mahallesi'nde yollar göle dönerken, daha önce yaşanan sel felaketinde boşaltılan evleri yeniden su bastı. YAŞLI KADINI KUCAĞINA ALARAK DIŞARI ÇIKARDI İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tahliye ve evde mahsur kalanları kurtarmak için çalışma başlattı. Evini su basan yaşlı bir kadın dışarıya çıkamayarak içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri kadını kurtarmak için çalışma başlattı. Suyun içine giren bir itfaiye eri kadını kucağına alarak dışarıya çıkardı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Pınar Mahallesi Esenyurt İtfaiye su Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Evini su basan yaşlı kadını itfaiye eri kucağına alarak kurtardı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.