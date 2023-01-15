Evde 4 gündür aniden başlayan yangınlar ailenin kabusu oldu 9 aylık bebeğin temas ettiği tüm eşyaları sokağa çıkarıp yakan aile, korkudan eve giremez oldu Denizli'de tek katlı bir evde 4 gündür aniden başlayan yangınlar, ailenin kabusu oldu.

Evde 4 gündür aniden başlayan yangınlar ailenin kabusu oldu

9 aylık bebeğin temas ettiği tüm eşyaları sokağa çıkarıp yakan aile, korkudan eve giremez oldu

DENİZLİ - Denizli'de tek katlı bir evde 4 gündür aniden başlayan yangınlar, ailenin kabusu oldu. Evin oturma odası haricindeki 6 farklı noktasında çıkan yangınlar nedeniyle eve giremez hale gelen aile, tek çareyi aniden yanmaya başlayan eşyaları sokak ortasına döküp imha etmekte buldu.

Denizli'nin Sarayköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kalabalık bir ailenin yaşadığı tek katlı evde 4 gündür yaşanan olaylar, duyanları hayrete düşürdü.

Evin oturma odası haricindeki bölümlerinde çıkan 6 farklı küçük çaplı yangın, aile ve komşularının yardımıyla söndürüldü. Ailenin ihbarı üzerine evde inceleme yapan itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, herhangi şüpheli bir duruma rastlayamadı. Tek çareyi aniden yanmaya başlayan tüm eşyaları sokak ortasına döküp imha etmekte bulan aile, korkudan eve giremez oldu. 9 aylık bebeği yaşananlardan olumsuz etkilenmemesi için bir akrabalarının evine yerleştiren aile, komşularının da şahit olduğu olayların aydınlatılması için yardım istedi.

Evin avlusunda çıkan ilk yangını görüp aileye haber veren komşuları İbrahim Demir de, "Komşularıyım, telefonla aradım ve evlerinin yandığını söyledim. Bir baktılar ki yoğun duman var. Avludaki yangının ardından banyo bacasından duman çıktığı gördük. Baktığımızda bebek arabası yanıyordu" diye konuştu.

Çekyattaki yangının ailecek diğer odada oturdukları sırada aniden başladığını iddia eden evin damadı Çetin Demir ise yaşananları şöyle anlattı:

"Evde oturuyordum, geçerken bir baktım koltuk yanıyor. İlk ben müdahale ettim. Burada perde ve çocuğun eşyalarının olduğu bölümü vardı. Perde değil de sadece çocuğun elbisesi yandı, buna şahit oldum. Yangını söndürüp eşyaları dışarı aldık.