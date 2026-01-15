Aladağlar, uluslararası yürüyüş rotaları arasında

Euronews'te Türkiye'nin yürüyüş rotaları tanıtıldı, Niğde Aladağlar uluslararası listede yer aldı.

Avrupa merkezli uluslararası haber kanalı Euronews'in internet sitesinde yayımlanan 'From wilderness to village visits: Türkiye's top hikes' başlıklı makalede, Türkiye'nin farklı coğrafyalarında sunduğu yürüyüş rotaları kapsamlı biçimde ele alındı. Niğde Aladağlar da öne çıkan yürüyüş rotaları arasında yer aldı. Söz konusu içerik; Euronews'in sosyal medya hesaplarında da eş zamanlı olarak paylaşılırken, kısa sürede geniş bir uluslararası kitleye ulaştı. Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk; Euronews'te Türkiye'nin en iyi yürüyüş rotalarına yer verilmesinin ve bu listede Aladağlar'ın bulunmasının Niğde'nin tanıtımı açısından son derece önemli olduğunu vurguladı. Baştürk; göreve başladığı ilk günlerde Türkiye Turizm Tanıtım Platformu ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmeler sonucunda Aladağlar'daki yürüyüş, bisiklet, tırmanış ve dağcılık rotalarının GoTürkiye platformuna eklenmesi için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Bu çalışmaların bugün uluslararası bir yayında somut karşılık bulmasının kendileri için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olduğunu ifade eden Baştürk; Niğde Aladağlar'ın uluslararası yürüyüş rotaları arasında yer almasının yalnızca bir tanıtım başarısı değil, aynı zamanda bölgenin doğal, kültürel ve turizm değerlerinin dünya çapında kabul gördüğünün de bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Niğde'nin doğal değeri dünya sahnesinde

Baştürk; Aladağlar rotalarının yurt içinde uzun süredir bilindiğini, yurt dışında da tanındığını ancak bu çalışmalarla birlikte artık uluslararası bir platformda tescillenmiş ve resmiyet kazanmış olduğunu söyledi. Aladağlar'ın yalnızca dağ yürüyüşü ve tırmanış için değil; bisiklet turizmi, kamp, karavan ve doğa tatili açısından da son derece elverişli bir alan sunduğunu belirten Baştürk; bölgenin çam ağaçlarıyla çevrili yapısı, temiz havası, zengin oksijen oranı ve kuş sesleri eşliğinde sunduğu doğal atmosferiyle ziyaretçiler için cazip bir destinasyon olduğunu, ayrıca geceleri ışık kirliliğinin olmaması sayesinde yıldız gözlemi için de son derece uygun bir alan olduğunu vurguladı. Baştürk; tüm doğa ve macera tutkunlarını Aladağlar'ın bu eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmeye davet ettiklerini kaydetti.

Tarafsız ve çok dilli yayıncılık anlayışıyla dünya genelinde geniş bir izleyici ve okuyucu kitlesine hitap eden Euronews'in uluslararası görünürlüğü artırmada önemli bir rol oynadığı değerlendiriliyor. - NİĞDE