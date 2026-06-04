Haberler

Can Polat'ın kızı cenazede sinir krizi geçirdi: Babama tatil mezar oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Engin Polat'ın koruması ve kuzeni Can Polat, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede sinir krizi geçiren kızı Damla Polat'ın, "Babama tatil mezar oldu" ve "Babamı öldürdüler" diye bağırarak sinir krizi geçirdi.

  • Can Polat, İzmir Çeşme'de silahlı saldırıda öldü.
  • Can Polat'ın kızı Damla Polat cenazede sinir krizi geçirdi.
  • Dilan Polat cenazede yere yığılıp ağladı.

Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan, aynı zamanda Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıdan hemen sonra yayın açıp yardım isteyen Dilan Polat'ın "Ne olur buraya polis, ambulans... Can Polat'ı vurdular. Odada kaldık hepimiz. Hayatımız zindan oldu artık" ifadeleri dikkat çekti.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Polat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Acı haber ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Can Polat için İstanbul'daki Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanan Polat'ın cenazesine ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Tören sırasında duygusal anlar yaşandı.

KIZININ FERYATLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Cenazede en zor anları Can Polat'ın kızı Damla Polat yaşadı. Cami önünde gözyaşlarına boğulan genç kız, "Babamı öldürdüler" diyerek fenalaştı.

Yere düşen Damla Polat, tabutu görünce ayağa kalkarak koştu ve babasının tabutuna sarıldı. Genç kızın, "Babam nerede? Baba... Tatil mezar oldu benim babama" sözleri törene katılanları duygulandırdı.

Yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışılan Damla Polat üzüntüden sinir krizi geçirdi. Polat'ın daha sonra kucakta taşınarak cenaze alanından uzaklaştırıldı.

DİLAN POLAT DA YERE YIĞILIP AĞLADI

Can Polat'ın cenaze törenine Dilan Polat ve Sıla Doğu da katıldı. Dilan Polat'ın tören sırasında gözyaşlarına boğulduğu ve bir ara yere yığıldığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

CHP'deki kaos Meclis'e taşınıyor! Kılıçdaroğlu kararını verdi
Sadettin Saran'a yasa dışı bahse teşvik suçundan hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
CHP kurultay ve kongre davasına ret

CHP kurultay ve kongre davasına ret
Özgür Özel'in yol haritasında İYİ Parti formülü de var

Özgür Özel’den sürpriz hamle! Parti kurmadan böyle seçime girecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu
Taşacak Bu Deniz eğlencesinde Naz Sayıner ile Erdem Şanlı'nın samimi görüntüleri! Peş peşe hamleler geldi

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Peş peşe hamleler
Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif

Aziz Yıldırım'dan milli yıldıza resmi teklif

Pentagon'un akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığı iddia edildi

Pentagon'un akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşadığı iddia edildi
İstanbul Valisi Gül 'Sıfır Atık Festivali' alanını ziyaret etti

İstanbul Valisi Gül "Sıfır Atık Festivali" alanını ziyaret etti
'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 1 milyon 200 bin TL ceza kesildi

Tek çevirmede sıfır araba parası kadar ceza yedi
Parktaki cinayetin şüphelisi, saldırı öncesi olay yerinden silahlı fotoğraf paylaşmış

Bu kare sonun başlangıcı oldu