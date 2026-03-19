Rektör Çolak: "Bayram günleri, insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır"

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, "Bayram günleri bizlere yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır" dedi.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı. Bayramların toplumda birlik ve beraberliğin, dayanışma ve merhamet duygularının pekiştiği özel günler olduğunu vurgulayan Rektör Çolak, bu yıl da güzellik ve iyilikleri paylaştığımız, rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayını tamamlayarak Ramazan Bayramı'na erişmenin huzur ve mutluluğunun yaşandığını söyledi. Çolak, mesajında, "İnsani değerlerin gittikçe zayıfladığı bir dünyada dayanışma ve yardımlaşmanın en üst düzeye çıktığı bayram günleri bizlere yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunmaktadır. İnsan olmanın erdemini ve hikmetini bizlere hatırlatan bayramlar, bir yandan da üzüntü ve kaygılarımızdan uzaklaştığımız huzur ve coşku günleridir. Bu düşüncelerle Üniversitemiz mensupları ve milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bayramın tüm İslam Alemi'ne sağlık, mutluluk, huzur ve barış getirmesini diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Kuveyt'teki Mina Abdullah petrol rafinerisine İHA saldırısı! Yangın çıktı

İran'dan bir misilleme daha! Arap ülkesinde petrol rafinerisi vuruldu
Dışişleri de doğruladı: Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti

Türkiye, Suriye'nin kritik teklifini kabul etti
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
Savaşın seyrini değiştirecek sözler! İran'a Körfez ülkesinden ültimatom geldi

Savaşın seyrini değiştirecek sözler! Körfez ülkesinden ültimatom var
UEFA'dan Liverpool'a soruşturma

Liverpool'un başı büyük dertte
Galatasaray, UEFA'ya tazminat davası açıyor

Galatasaray'dan UEFA'ya tazminat davası
Yer: Antalya! Çukura düşen adam 1 milyon lira tazminat kazandı

Yer: Antalya! Çukura düşen adam milyonluk tazminat kazandı
Dev bir gelirden oldular! Galatasaray'da kaçan balık büyük

4-0'lık yenilginin faturası ağır oldu
7 yıl boyunca harabe evde alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı

7 yıl boyunca alıkonulan Nazar, annesiyle buluştu! İlk sözleri ağlattı