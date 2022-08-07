Eskişehir yerel haberi | Odunpazarı'nda 6. Uluslararası Odunpazarı Seramik Teknikleri Çalıştayı Düzenlendi

Odunpazarı Belediyesi tarafından Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda düzenlenen 6. Uluslararası Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nda, sanatçılar çalışmalarını tamamladı. Fırınlar son kez açıldı, eserler ortaya çıktı. Çalıştay boyunca sanatçılar tarafından yapılan eserler, Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde sergilenecek.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Tarihi Odunpazarı Meydanı'nda bu yıl 6'ncısı düzenlenen Uluslararası Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayı'nda, sanatçılar çalışmalarını tamamladı. Çalıştaya katılan 10 sanatçı çalıştay boyunca farklı pişirim teknikleri uygulayarak eserler üretti. Hindistan ve İran ile Türkiye'nin farklı şehirlerinden 10 seramik sanatçısı ve bilim insanını ağırlayan çalıştayda, sanatçılar raku pişirimi, sırsız raku pişirimi, sagar pişirimi, kağıt fırın pişirimi, bakır matı redüksiyonlu pişirim, at kılı raku pişirimini uyguladı. Gece geç saatlere kadar devam eden çalıştayda, konser, tiyatro ve dans gösterileri de yapıldı. Çalıştay boyunca Odunpazarı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sanatçıları ile Panik Atak Müzik Grubu konser verirken, Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları tiyatro; Eskişehir Kırım Türkleri Kültür, Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Dans; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Halk Dansları Topluluğu Çocuk Ekibi Artvin yöresi halk dansları gösterisi yaptı.

Çalıştay alanında bir tarafta Sorkun'dan gelen çömlekçiler yer alırken, diğer tarafta da çalıştaya katılan seramik sanatçıları ve bilim insanları çalışmalarını yürüttü. Vatandaşlar çalıştaya yoğun ilgi gösterdi. Sanatçılardan yaptıkları çalışmalar ve seramik pişirim teknikleri, Sorkun çömlekçilerinden de çömlekler ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, sanatçıların düzenlediği çalışmaları ilgi ile takip etti. Çalıştay alanına gelen çocuklar seramik hamuruna şekil verirken, vatandaşlar da tornada seramikten çömlek yaptı.

MAHALLELERE SERAMİK MASALARI KURULDU

6'ncı Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştay'ında geçmiş yıllardan farklı olarak Odunpazarı Meydanı'nın dışında; Osmangazi, Emek ve 75. Yıl Mahallelerine seramik masaları kuruldu. Osmangazi Mahallesi Raif Özgür Parkı'na, Emek Mahallesi Azerbaycan Kardeşlik Parkı'na, 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Parkı'na kurulan bu masalarda hazırlanmış çamur karoları üzerine çizgisel dekorlar yapan vatandaşlar, çamur tornasında çamuru şekillendirdi.

ESERLER ODUNPAZARI ŞEHRİN ATEŞİ SERAMİK GALERİSİ'NDE SERGİLENECEK

5 günün ardından sanatçılar çalışmalarını tamamladı ve fırınlar son kez açıldı. Sanatçılar tarafından yapılan eserler gün yüzüne çıktı. Çalıştay boyunca sanatçılar tarafından yapılan eserler, Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nde sergilenecek.