Eskişehir yerel haberi... AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut Eskişehir Büyükşehir Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i Ziyaret Etti

Eskişehir bölgesinden gelen habere göre Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’i ziyaret etti. Eskişehir’e ilk kez geldiğini belirten Landrut, müzeleri gezip Porsuk Çayı’nda bot turuna katıldı. Landrut, kentte hayata geçirilen şehircilik projelerini beğendiğini belirterek, “Buraya ziyarete gelirken hem tramvayları hem bisiklet kullananları gördük ve bu ulaşım biçimlerinin kentin hayat tarzının bir parçası olduğunu gözlemledik. Bu çok hoşumuza gitti” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve beraberindeki heyet, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Eskişehir'e ilk kez geldiğini belirten Landrut, müzeleri gezip Porsuk Çayı'nda bot turuna katıldı. Landrut, kentte hayata geçirilen şehircilik projelerini beğendiğini belirterek, "Buraya ziyarete gelirken hem tramvayları hem bisiklet kullananları gördük ve bu ulaşım biçimlerinin kentin hayat tarzının bir parçası olduğunu gözlemledik. Bu çok hoşumuza gitti" dedi.

Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde incelemelerde bulunan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Eskişehir'e de ziyaret düzenledi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret eden Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, nazik daveti nedeniyle Büyükerşen'e teşekkür etti. Ziyarete Landrut'un yanı sıra Basın Müşaviri Miray Akdağ, Program Yöneticisi Füsun Çiçekoğlu, çevirmen Ece Mapelli, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce ve belediye bürokratları da katıldı.

"MODERN KENT ULAŞIMI KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALARINIZI ÇOK TAKDİR EDİYORUM"

Eskişehir' ilk kez geldiğini belirten AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Landrut, kentte bulunmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Kendileri açısından sürdürülebilir kent hareketliliğinin büyük bir önem arz ettiğini ifade eden Meyer Landrut, şunları söyledi:

"Eskişehir'e ilk kez geliyorum. Hakkında çok güzel şeyler duyduğum şehrinizi görmekten heyecan duyuyorum. Modern kent ulaşımı konusundaki çalışmalarınızı çok takdir ediyorum. Buraya ziyarete gelirken hem tramvayları hem bisiklet kullananları gördük ve bu ulaşım biçimlerinin kentin hayat tarzının bir parçası olduğunu gözlemledik. Bu çok hoşumuza gitti. AB olarak Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutladık. Türkiye'deki pek çok kentte bu aktivitelerimize bizle eşlik ettiler. Buradaki temel amaç sürdürülebilir hareketliliğin sağlanması ve kentinizde de bunları gözlemliyor olmak beni gerçekten mutlu etti. AB ve Türkiye'nin karşılıklı anlayışı geliştirmesi adına kültürler arası diyalogun çok büyük bir önem taşıdığını düşünüyorum. Bu konuda hiçbir şüphem yok.

"SAHİP OLDUĞUMUZ ORTAK MİRASI ASLINDA HAK ETTİĞİ KADAR BİRLİKTE DEĞERLENDİREMEDİĞİMİZ KANAATİNDEYİM"

Bununla birlikte sahip olduğumuz ortak mirası aslında hak ettiği kadar birlikte değerlendiremediğimiz kanaatindeyim. Eğer ortak mirasımızı birlikte daha iyi anlayabilirsek bu karşılıklı olarak diyaloğumuzu birbirimize anlayışımızı da daha fazla geliştirecek diye düşünüyorum. Bu alanda da birtakım çalışmalar yapıyoruz. Aldığım bilgilere göre siz de çok aktif bir belediye başkanısınız. Ortak çalışmalar her zaman sürecek. Nazik misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim."

"BEN VE TEMSİL ETTİĞİM ŞEHİR HALKI, CUMHURİYET KURULDUĞUNDAN BERİ TÜRKİYE'Yİ HEP BATININ BİR PARÇASI OLMASINI ARZU ETMİŞTİR"

Kendilerini Eskişehir'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Büyükerşen, "Üniversitede öğretim üyesi iken, 1950'lerde o dönemki adıyla Ortak Pazar ismiyle Türkiye'nin Batı ile ilişkilerini hep takip etmiş biriyim. Üniversitede Avrupa Birliği'nin tüm yayınlarını, kararlarını toplayarak Türkiye'de ilk AB kararlarının olduğu üniversite olmasını sağlamıştık. Hatta bu konuda Türkiye'deki o döneme ait en zengin belgeler Eskişehir'dedir. Rektörlükten sonra Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemimde de AB Komisyonu Yerel Yönetimler Kongresi Başkanlığı'nı 5 yıl boyunca yürüttüm. Türkiye'nin uzun bir Avrupa yolculuğu var. Ben ve temsil ettiğim şehir halkı, Cumhuriyet kurulduğundan beri Türkiye'yi hep batının bir parçası olmasını arzu etmiştir. 50 yıldan fazladır AB üyesi olmayı bekleyen bir ülkeyiz. Biz Avrupa'nın bir parçasıyız ve öyle de olmamız lazım. Ümidimizi yitirmedik. Sizleri burada görmekten çok mutluyuz. Eskişehir, diğer iller tarafından belediyecilikte örnek alınan bir şehirdir. Bu ziyaretin ardından Ankara bize çok yakın ailenizle birlikte hafta sonu da gelmenizi arzu ederiz" diye konuştu.

MÜZE GEZİSİ

Olası iş birliklerinin de görüşüldüğü ziyaret sonunda Başkan Büyükerşen, Landrut'a günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti. Daha sonra Büyükelçi Landrut ve AB Türkiye Delegasyonu, Başkan Büyükerşen'le birlikte tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan Odunpazarı Modern Müze ile Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ni ziyaret etti. Geziye Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de katılırken müzeleri çok beğendiğini belirten Landrut, Eskişehir'in kültür ve sanata verdiği önemin çok kıymetli olduğunu ifade etti. Balmumu Müzesi'nde Atatürk köşesini dikkatle inceleyen Landrut, Büyükerşen ile Atatürk'ün balmumu heykeli ile fotoğraf çektirdi.

Müze gezisinin ardından Porsuk Çayı'nda botla şehir turu yapılırken, Başkan Büyükerşen başta Porsuk Çayı Islahı projesi başta olmak üzere yapılan şehircilik çalışmalarını Landrut'a aktardı. Gezinin sonunda Başkan Büyükerşen, Büyükelçi Landrut'a "Zamanı Durduran Saat" adlı kitabını imzalayarak hediye etti.

BÜYÜKERŞEN'E TEŞEKKÜR

Landrut ve AB Türkiye Delegasyonu heyeti, şehircilik çalışmaları ve projeler nedeniyle Başkan Büyükerşen'i tebrik ederek, ev sahipliğini nedeniyle de teşekkür etti. Landrut ve beraberindekiler daha sonra Ankara'ya hareket etti.