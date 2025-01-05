Üye Girişi
Haberler
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi, sonrasında yaşananlar bomba
Sahneye çıkıp Erdoğan'ın yanına geldi! Sonrasında yaşananlar bomba
DEM Partili Hatimoğulları'ndan açık açık tehdit etti: İmralı kapıları açılmazsa her yer Gazze olacak
"Ya İmralı kapılarını açarsınız ya da..."
Ali Erbaş'la ilgili 'Ekmek yiyin' iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
"Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bursa'da amcasını herkesin gözü önünde defalarca bıçakladı
Kan donduran görüntüler! Yere yatırdığı amcasını defalarca bıçakladı

Eskişehir Türk Ocağı'nda Yeni Yönetim Seçildi

Eskişehir Türk Ocağı'nda Yeni Yönetim Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Türk Ocağı'nın 19. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim ve kurultay delegeleri belirlendi. Prof. Dr. Nedim Ünal, Türk düşünce hayatına katkının önemini vurguladı ve Türk dünyası ile ilgili meseleleri gündeme getirdi.

Eskişehir Türk Ocağı'nın 19. Olağan Genel Kurulu'nda yeni yönetim, denetim kurulları ve genel merkez kurultay delegeleri seçildi.

Kongrede Divan Başkanlığı'na Mustafa Tezel, Divan Katiplikleri'ne Ferdi Bozkurt ve Temel Gündoğdu seçildi. Yeniden şube başkanı seçilen Prof. Dr. Nedim Ünal, yaptığı konuşmada 1923'ten sonra 1988'de 2'nci kez Türk Ocağı'nı canlandıran kuruculara Allah'tan rahmet dileyerek, bu ruhun onların sayesinde ayakta durduğunu söyledi. Yahya Kemal Beyatlı'nın 'Biz yerin üstündekilerle olduğu kadar yerin altındakilerle de beraberiz' sözünü hatırlatan Ünal, geçmişe sahip çıkmayan bir kişinin veya milletin geleceğinin de olamayacağını ifade etti. 2022 yılının Mayıs ayından bu yana geçen 3 yılı değerlendiren Prof. Dr. Ünal, 6 Şubat 2023'te yaşanan depremin millette derin yaralar açtığını belirterek, hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet diledi. Ayrıca Türk Keneşi'nin 'Türk Devletler Teşkilatı' adıyla kurumsallaşmasının 300 milyonluk Türk dünyasının temsili açısından önemli bir adım olduğunu dile getiren Ünal, Türk Devletler Teşkilatı'nın bugünkü konumuna gelmesini geçmişte tahayyül etmenin dahi zor olduğunu aktararak, ortak Türk alfabesi projesiyle Türk dünyası arasındaki kültürel bağların güçleneceğini ve bu konuda ümitlerinin olduğunu vurguladı.

"Yaklaşık 100 ders ile gençlere milli ve manevi değerler kazandırıldı"

Türk Ocağı'nın kuruluş sürecine değinen Ünal, 190 tıbbiyelinin 1911 yılında yazdığı bir mektupla bu milli ateşi harladığını belirtti. O mektupta eğitimin milletin hayatında başat bir rol oynadığının altını çizen Ünal, Türk Ocağı'nı gençlerin kurduğunu ve yine gençlerin bu misyonu devam ettireceğini ifade etti. Türkiye'deki üniversitelerin sayısının fazla olmasına rağmen arzu edilen bireylerin yetiştirilemediğini ve birçok diplomaya rağmen nitelikli insan gücünün yetersiz olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ünal, Türk Ocağı'nın bu eğitim eksikliğini fark ederek 'Milli Mefküre Mektebi' gibi eğitim programlarıyla bu boşluğu doldurmaya çalıştığını ifade etti. 3 yıl süren yaklaşık 100 ders ile gençlere milli ve manevi değerler kazandırıldığından bahseden Ünal, günümüzde insanların değerlerinden uzaklaşarak dünyevileştiğini ve bunun kültürü koruma noktasında kaygı verici olduğunu söyledi.

"300 milyonluk Türk dünyası ile yakından ilgilenilmesi gerekiyor"

Türk Ocağı'nın bir diğer önemli görevinin Türk düşünce hayatına katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Ünal, Türk düşünce dünyasının bugün 'kurak bir arazi' gibi olduğunu ve bunun yeniden yeşertilmesi gerektiğini ifade etti. 300 milyonluk Türk dünyası ile yakından ilgilenilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Ünal, Doğu Türkistan, Tataristan, Irak ve Kırım Türklüğü gibi bölgelerdeki sorunlara dikkat çekti. Bu bölgelerde yaşayan Türklerin özgürlüklerine kavuşmasını temenni eden Ünal, "Oralar ne kadar bizim vatanımızsa, buralar da onların vatanıdır" dedi.

"Türkiye'nin genç nüfusunun azalması ve gittikçe yaşlanmasına dikkat edilmeli"

Şam'da Baas rejiminin çökmesiyle gündeme gelen Suriye meselesine de değinen Ünal, Türkiye'nin 2016'dan bu yana yürüttüğü operasyonlarla bölgede önemli bir noktaya geldiğini dile getirdi. Suriye Milli Ordusu'nun kurulmasında Türkiye'nin öncü olduğunu vurgulayan Ünal, bölgenin bin yıldır Türklerin hakimiyetinde olduğunu ve Türkiye'nin tarihi rolüyle bölgenin barışına katkı sunmaya devam edeceğini aktardı. Türkiye'nin genç nüfusunun azalması ve gittikçe yaşlanmasına da vurgu yapan Ünal, yetkililerin bu konuda hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade etti. Türk Devletler Teşkilatı'nın önümüzdeki günlerde Türk Devletler Birliği'ne dönüşebileceğini ve muhtemel bir 'Türk Devrine' hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Ünal, Türk milletinin mutlu yarınları için temennilerde bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği rakam ortaya çıktı
img

Sergen Yalçın'dan olay yaratacak Galatasaray sözleri
img

"Ekmek yiyin" iddiası ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes sebebini merak ediyor: Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti
Sergen Yalçın, Beşiktaş'ı reddetti! İşte sebebi
Canlı anlatım! Maç başlar başlamaz çok net gol kaçtı
İlk gol geldi! Tempo inanılmaz
Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
Türkiye'nin dev market zincirinde satılan sütler toplatılıyor
Esenyurt'ta yasak aşk cinayeti
Olayların ilçesinde yasak aşk cinayeti
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
En yakın müttefiki Rusya'yı hayal kırıklığına uğrattı
Umut Akyürek'ten yıllar sonra gelen itiraf: Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim
"Fadime'nin Düğünü'ndeki Fadime benim"

Son Dakika Haberleri

Danone ürünleri toplatılıyor mu? Birşah Süt neden toplatılıyor? Fenerbahçe-Hatayaspor maçı ilk 11'ler! Deha yeni bölüm ne zaman? Deha yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ADANASPOR-AMED SK MAÇI CANLI İZLE! Adanaspor Amed SK maçı canlı, hd izleme linki DEPREM Mİ OLDU? 5 Ocak deprem ne zaman, nerede oldu? Son depremler! TRT1 YAYIN AKIŞI 5 Ocak Pazar TRT'de hangi diziler, programlar var? Teşkilat yeni bölüm ne zaman? 5 Ocak Pazar Teşkilat yeni bölüm var mı? Tanju Özcan ne dedi? Tanju Özcan Suriyeliler hakkında ne söyledi? FENERBAHÇE-HATAYSPOR MAÇI CANLI (ŞİFRESİZ) İZLE! Fenerbahçe Hatayspor maçı HD, donmadan izleme linki BODRUMSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE! Bodrumspor - Kayserispor maçı HD, şifresiz izleme linki ÜMRANİYESPOR- ERZURUMSPOR MAÇI CANLI İZLE! Ümraniyespor Erzurumspor hd, şifresiz, izleme linki
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.