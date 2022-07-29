Eskişehir haberleri: 'Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi' Açıldı

Odunpazarı Belediyesi tarafından Arasta Çarşısı'nın içine açılan ve seramiğin serüvenini anlatan ' Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nin açılış töreni yapıldı.

Belediye yıl boyunca üç uluslararası, iki de ulusal olmak üzere beş festival ve çalıştaya imza atarken Başkan Kazım Kurt'un talimatıyla tarihi bölgeye seramik galerisi açıldı. Açılış törenine; Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mihalıçcık Belediye Başkanı Haydar Çorum, CHP İl Başkanı Recep Taşel, CHP Odunpazarı İlçe Başkanı Rahmi Çınar, Prof. Ayşegül Türedi Özen, Orta Mahalle Muhtarı Erol Gürdoğan, Paşa Mahallesi Muhtarı Utku Ölmezer ve çok sayıda sanatsever katıldı.

'Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nin açılışında konuşan Başkan Kurt, çalışmaları devam eden iki ayrı müze daha olduğunu belirterek bu müzelerin de yılbaşına kadar açılacağını duyurdu.

Başkan Kurt, projenin sanat danışmanlığını yapan Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen'e teşekkür ederek başladığı konuşmasına, şöyle devam etti.

"HALKIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZLERİN ARKASINDAYIZ"

"Halkımıza verdiğimiz sözleri tek tek yerine getiriyoruz. Hiç kimsenin bundan kuşku duymasına gerek yok. Halkımıza verdiğimiz sözlerin arkasındayız. Şu anda Odunpazarı Bölgesi'nde aktif olarak çalışan 7'nci müzemizi açıyoruz. Odunpazarı Belediyesi'nin kendi elemanlarıyla, mimarlarıyla, mühendisleriyle ve kendi düşünceleri ile ortaya koyduğu eserlerden birisidir. Başka belediyeler gibi taşeron, müteahhit, aracı kullanmadan; ekstra paralar harcamadan, halkın parasını doğru kullanarak yapmış olduğumuz yatırımlardan birisidir. Umarım burada sonsuza kadar seramik sanatını gençlere öğretiriz, halka sevdiririz ve bu güzellikleri de turistlere sergileriz.

"HALKLA BİRLİKTE HALK İÇİN YÖNETİM ANLAYIŞINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Sanatın, sanatçının önemli vurgulamaya gerek yok. Şunu herkesin bilmesi gerekir; halkçı, sosyal demokrat ve solcu bir belediyenin halkın değerlerine sahip çıkması gerekir. Halkın değerlerini asla inkar etmeden, halkla birlikte halk için yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonraki dönemde de Odunpazarı'nda söz verdiğimiz üzere hazır, bitmiş şu anda ayrıntıları çalışılan iki tane müzemiz daha var. Onları da yılbaşına kadar yaşamın içine dahil ettiğimiz takdirde, Odunpazarı'nda neredeyse adım başı bir müze olacak noktaya geleceğiz. Esas olan sanatçıların özgürlüğüdür, haklarıdır ve onların istihdamıdır. Bunu da devletimizin dikkate alması gerekir, devletimiz dikkate almıyorsa, halkımız dikkate alarak ilk gelecek sandıkta gereğini yapacaktır, diye düşünüyorum. Biz bu doğrultuda çalışmalarımızı yineleyeceğiz, sürdüreceğiz. Şunu bir kez daha üstüne basa basa vurgulamak isterim bu eser tamamen Ayşegül hocanındır. Şükranlarımı sunuyorum."

Törende konuşma yapan bir diğer isim de Prof. Dr. Ayşegül Türedi Özen oldu. Özen, şunları söyledi:

"Daha önce otel ve restoran hizmeti veren Arasta Çarşısı'nın güzel yapılarından biri olan bu binayı, yaşayan bir seramik galerisi yapabilmek için kollarımızı sıvadık. 41'inci sanat yılımda, Eskişehir'in plaka numarası olan 26'ncı kişisel sergimi nerede ve nasıl bir sergi konseptiyle açarım acaba diye düşünüp duruyordum ki, nasip bugünde ve bu galerideymiş. Sergimin adını 'Kadın Eli' olarak verdim. Toprağı zanaat adına şekillendiren Sorkunlu çömlekçi kadınlarımızın ellerinden çıkan çömlek formlarını, kendi sanat çalışmalarımla birleştirdim. Galerimizin ilk, benim 26'ncı kişisel sergim olması dolayısıyla benim için çok anlamlı ve özel bir sergi oldu."

ZİYARETÇİLER SERAMİĞİN SANAT SERÜVENİNE EŞLİK EDEBİLECEK

Galeride; Belediye tarafından 2015 yılından beri düzenlenen 'Uluslararası Eskişehir Odunpazarı Seramik Pişirim Teknikleri Çalıştayları'nda 55 seramik sanatçısı tarafından üretilen 150 eser sergileniyor. Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi'nin giriş bölümünde; ziyaretçilerin seramik çamuru ile tanışacakları seramik atölyesi yer alıyor. Fırınların ve seramiğe dair malzemelerin de yer alacağı seramik atölyesinde, ziyaretçiler seramiğin serüvenine eşlik etme şansı yakalayacak.

Birinci ve ikinci katta koleksiyon eserlerin yer aldığı sergileme odaları, hol, seramik sanatçılarına ayrılan sanatçı odaları ve Eskişehir'in Mihalıççık İlçesi'nin bir mahallesi olan Sorkun'da üretilen çömleğe dair görsellerin ve örneklerin sunulduğu Sorkun Odası bulunuyor. Sorkun Odası'nın içinde, çalıştay sürecinin film olarak izlenebileceği özel bir alan da yer alıyor.

'Odunpazarı Şehrin Ateşi Seramik Galerisi', pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında, her yaş grubundan ziyaretçiye açık olacak.