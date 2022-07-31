Eskişehir haberi: Odunpazarı Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Yüzde 46,2 Oranında Zam Yapıldı

Odunpazarı Belediyesi'nde Sosyal Demokrat Kamu İşverenler Sendikası (SODEMSEN) ve Türk İş'e bağlı Belediye İş Sendikası arasında imzalanan ek protokolle, işçilerin maaşlarına yüzde 46,2 oranında zam yapıldı. Belediye'de en düşük maaş net 6 bin 942 lira 66 kuruş oldu.

Odunpazarı Belediyesi ve iştiraki Odunpazarı A.Ş., SODEMSEN ve Belediye İş Sendikası arasında enflasyon artışı ve ekonomik krizin etkisi ile bozulan ekonomik şartlar nedeniyle, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli, Toplu İş Sözleşmesi Ek Protokolü imzaladı.

Odunpazarı A.Ş'nin bin 382 işçisi ve Odunpazarı Belediyesi'nin kadrolu 82 işçisini ilgilendiren ek protokolde, çalışanların yevmiyelerine yüzde 46,2 oranında zam yapıldı. Bu doğrultuda Odunpazarı Belediyesi'nde en düşük maaş 6 bin 942 lira 66 kuruş, en düşük kadrolu işçi maaşı ise 10 bin 858 lira 21 kuruş oldu. Ek protokol, Belediye'nin bahçesinde işçilerin katılımıyla imzalandı.

Törene, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye İş Toplu Sözleşmeleri Genel Sekreteri Güney Demirdaş, Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Kemal Azak ile sendika yöneticileri ve çok sayıda işçi katıldı.

İmza töreninde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, şunları söyledi:

"Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan herkes; memuru, sözleşmeli memuru, kadrolu işçisi, işçisi hatta part-time da dahil bu zammı almıştır. Bunu da bütün kurumlara örnek olarak sunuyoruz. Emeğin değerini düşünmek, emekçinin hakkını vermek herkesin boynunun borcudur. 20 yıldır bu ülkeyi tek başına yönetenlere de vebaldir."

Belediye çalışanlarına "Biz belediyeyi sizinle yönetmek istiyoruz" diyen Başkan Kurt, konuşmasını, şöyle sürdürdü:

"BİR KEZ DAHA EMEKTEN YANA TAVRIMIZI KOYUYORUZ"

"Toplu İş Sözleşmemiz gereği 1 Temmuz'dan itibaren almakta olduğunuz ücrete yüzde 8 zam yapmamız gerekiyordu. Bu yüzde 8, Toplu İş Sözleşmesi imzaladığımızda iyiydi. Ancak yüzde 8,500 TL ediyor, 500 lira ile hiçbir arkadaşımız, hiçbir derdini görmez. O nedenle sol vicdanımızı rahatlatmak için ek bir protokol yapma ihtiyacı duyduk. Bunu da belediye bütçemizin her türlü zorlanmasına rağmen yaptık. Belediye bütçemizde artış olmadı. Belediye bütçemizin artışı da sizin çalışmalarınıza bağlı. Eğer siz çalışmazsanız ve tasarruf etmezseniz, üretim yapmazsanız belediye gelirleri artmaz. Biz inancımız gereği bir kez daha emekten yana tavrımızı koyuyoruz. 1 Temmuz'dan itibaren almakta olduğunuz yevmiyelere yüzde 46,2 oranında zam yaptık.

Bu yüzde 46,2 zam sizi biraz rahatlatır. Elektrik paranız 3 katına çıktı. Simit 4.5 lira oldu, ekmek de yakında 5 lira olacak. Geçen yıl Toplu İş Sözleşmesi yaparken enflasyon yüzde 11,30'du. Biz ona göre Toplu İş Sözleşmesi yaptık. Şimdi devletin açıkladığı resmi enflasyon rakamı yüzde 80'in üzerinde. Tüm şartlarımızı zorlayarak bu kadar yapabildik. Odunpazarı'nda en düşük maaş net 6 bin 942 lira 66 kuruş oldu."

Törende konuşan bir diğer isim de Belediye İş Toplu Sözleşmeleri Genel Sekreteri Güney Demirdaş oldu. Türkiye genelinde bir ay içinde yaklaşık 150 ek protokol yaptıklarını aktaran Demirdaş, Eskişehir'de 35 yıllık bir süreç içinde ilk defa bir ek protokol imzalandığına dikkat çekti. Ek protokolün sebebinin enflasyon olduğunu kaydeden Demirdaş, şunları söyledi:

"ENFLASYONUN CEREMESİNİ ÇEKENLER EMEKÇİLERDİR"

"Bu enflasyonu yaratan biz emekçiler ya da belediye yöneticileri değil. Bu enflasyonu yaratan mevcut iktidardır. Her iki ayda bir Maliye, Hazine Bakanı'nı değiştirir, faizleri artırırsan, güvensizlik oluşur. Bu güvensizlik neticesinde de enflasyon alır başını gider. Her ne kadar TÜİK'in çakma enflasyonu yüzde seksen civarında açıklasalar da gerçek enflasyon bugün yüzde 150'nin üzerinde. Bunun ceremesini çekenler de emekçilerdir.

Geçen yıl burada Toplu İş Sözleşmesi imzalarken enflasyon yüzde 11.30'du, Toplu İş Sözleşmesi'nin bitiş tarihinde enflasyon yüzde 14.60'tı. Biz de Toplu İş Sözleşmemizi yüzde 33'le bitirdik. Bugün geldiğimiz noktada sokaktaki enflasyon soframızı süpürdü gitti. İmzalayacağımız bu ek protokolle, Ocak ayında ve 2023 yılı Haziran ayında imzalayacağımız Toplu İş Sözleşmesi ile iktidarın bizden aldıklarını geri alacağız. Ben iyi niyetinden dolayı ve 35 yıl sonra Eskişehir'de ilk kez bir ek protokole imza atan Belediye Başkanımız Kazım Kurt'a teşekkür ediyorum."