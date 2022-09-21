Eskişehir haberi: Nabi Avcı, Daha Önce Atatürk Olacağını Belirttiği Eskişehir'in Yeni Stadyumunun Adını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Açıklayacağını Duyurdu

Eskişehir yerel haberi | AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, partisinin “2023’e Doğru Şehir Buluşmaları” toplantısında; Eskişehir’in yeni stadyumunun adının Atatürk olarak neden tescillenmediğiyle ilgili sorulara “Gençlik Spor Bakanımızı aradım... Dedi ki ‘Bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak” yanıtını verdi.

ÖZGE ZAİM

AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, partisinin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısında; Eskişehir'in yeni stadyumunun adının Atatürk olarak neden tescillenmediğiyle ilgili sorulara "Gençlik Spor Bakanımızı aradım... Dedi ki 'Bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak" yanıtını verdi.

AKP Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, geçen yıl ekim ayında yaptığı basın açıklamasında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Millet Bahçesi'nin isminin Recep Tayyip Erdoğan ve yeni stadyumun adının da Atatürk olarak tescilleneceğini duyurmuştu. Basın açıklamasının ardından Millet Bahçesi'nin adı ertesi günü Recep Tayyip Erdoğan olarak değiştirilmişti. 333 gün geçmesine karşın yeni stadyumun adı Atatürk olarak hala tescillenmedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ AÇIKLAYACAK"

AKP'nin "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" toplantısında soruları yanıtlayan Avcı, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Toplantıdan önce Gençlik Spor Bakanımızı aradım. 'Eskişehir'de son zamanlarda bu soru soruluyor. Hatırlarsanız 27 Ekim 2021' de ben size telefon ettim. Ben şimdi Eskişehir'de bir basın toplantısı yapacağım, dedim. Bu toplantıda Millet Bahçesi'nin adının Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi olacağını, yeni stadımızın adının da Atatürk Stadı olacağını söyleyeceğim, bir sakıncası var mı diye sormuştum, dedim. Çünkü imza sahibi bakanlık. Siz de evet hiçbir sakıncası yok söyleyebilirsiniz, demiştiniz. Ben de söylemiştim. Şimdi bana Eskişehir'de soruyorlar, birazdan basın toplantısına gireceğim, arkadaşlar bana soracaklar, ne oldu yeni Atatürk ismi neden tescillenmedi diye soracaklar ben onlara ne diyeyim? Dedi ki, 'Bunu Cumhurbaşkanımız açıklayacak'."

Programda Avcı'ya, AKP'li Eskişehir Büyükşehir ve Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi ve eski İl Başkanı Murat Özcan'ın 150 ton yağ stokladığı iddiaları soruldu. Avcı'nın sessiz kaldığı soruya araya giren AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan, yanıt verdi. Çalışkan, şunları söyledi:

"Sorunuzun birinci kısmı doğru bir haber değil. Bu konuyla ilgili belgeleri olan savcılığa ya da emniyete verir. Emniyet Müdürü'yle yaptığımız istişare bu iddianın doğru olmadığını biliyor ve emin. AK Parti'nin ivme kazanarak geldiği bu süreçte bu süreci baltalamaya dönük bir haber. Bu haber doğru bir haber değil. İddiaya ilişkin ismi zikredilen arkadaşımız bunu yargıya taşıdı. Bunu dışında sadece iddia ve ithamlar AK Parti'yi ve içini yıpratmaya dönük haberlerdir."