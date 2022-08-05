Eskişehir haberi | Eskişehir'de serbest bölge kurulmasına yönelik toplantılar devam ediyor

Eskişehir'de kurulması planlanan "Serbest Bölge" toplantısına katılan Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler, kentin lokasyon olarak avantajlı olduğunu aktararak, "Eskişehir bugünkünden daha çok katma değeri yüksek ürünler üretecek sanayiciyi getirip serbest bölgede faaliyet göstermesini sağlayacak bir plan içerisinde olmalı" dedi.

Eskişehir'e Serbest Bölge kurulmasına ilişkin Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca başkanlığında, Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler'in katılımıyla bir toplantı düzenlendi. Eskişehir OSB ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda söz alan Eskişehir Vali Yardımcısı Akın Ağca, "Valimiz Sayın Erol Ayyıldız'ın talimatıyla bugüne kadar bir dizi toplantı gerçekleştirdik. Eskişehir'de hangi nitelikte ve özellikte bir Serbest Bölge kurulması yararlı olur, bunun arayışı ve ön hazırlıklarını gerçekleştiriyoruz. Daha önce endüstriler konusunda bir dizi çalışmalar ve toplantılar yapmıştık. Bugün de sadece sanayiyi ve üretimi ilgilendiren sektörleri kapsayacak bir serbest bölgenin kurulması konusu konusunda tecrübe sahibi, bölge yöneticilerinden bilgiler alacağız" dedi.

"Üretim mantığımızı değiştirmek istiyoruz"

Daha sonra söz alan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli ise "Eskişehir'de özellikle sanayiciler olarak daha fazla ticaret yapmak, dünya ile rekabet etmek ve katma değeri yüksek ürünler ile artık üretim mantığımızı değiştirmek istiyoruz. Bu düşüncelerle kuracağımız serbest bölge bizler için çok değerli. Biz serbest bölgenin şehrimize neler kazandıracağını biliyoruz ancak sizlerin bu konuda yapacağınız bilgilendirmeler, bundan sonra oluşturacağımız yol haritamız, neler yapabileceğiz için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Serbest bölgenin katkılarından söz etti

Konuşmaların ardından Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) Yürütme Kurulu Başkanı Dr. Faruk Güler ilk olarak ESBAŞ hakkında bir sunum yaparken, daha sonra serbest bölgelerin yapısı, işleyişi ve yatırımcılara sağladığı avantajlar hakkında bilgiler verdi. Ege Serbest Bölgesi'nin şehre olan katkılarının çok fazla olduğunu belirten Güler, bölgenin İzmir'in sanayi vizyonunu değiştirdiğini söyledi.

"Katma değeri yüksek üreticiler getirilmeli"

Eskişehir'in lokasyon olarak pek çok avantajlarının olduğunu aktaran Güler, "Eskişehir'in artıları fazla. Ancak, Eskişehir'de serbest bölge kuralım diyorsanız niye serbest bölge kurulması gerektiği sorusunun cevabını aramalısınız. Serbest bölgenin başarılı olabilmesi için 2 şeyin mutlaka olması lazım. Birincisi, ciddi oranda ihracat yapma kapasitesine sahip şirketler Eskişehir'e çekilmeli. Ayrıca, 4 milyar dolara yakın ihracat yapan Eskişehir'de yer alan firmaların ne kadarı her yıl üretiminin yüzde 85'ini ihracat ediyor. Bu şirketlerin sayısı belirlenmeli. İkincisi ise, vizyon olarak Eskişehir, dışarıdan gelecek olan yatırımcılara daha fazla açılmalı mı? Daha fazla yabancı yatırımcı buraya davet edilmeli mi? Bunların hepsi çok ince birer iş planı. Eskişehir bugünkünden daha çok katma değeri yüksek ürünler üretecek şirketleri getirip, serbest bölgede faaliyet göstermesini sağlayacak bir plan içerisinde olmalı" şeklinde konuştu.

Ayrıca toplantıya; Eskişehir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Taha Güven, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Demirci, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Demiral, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Çabuk, Eskişehir OSB Müdürü Erhan Tatar, BEBKA Eskişehir Yetkilisi Güliz Ünal, BASBAŞ Proje Direktörü Ümit M. Güner, TEI Genel Müdür Yardımcısı Murat Karamahmutoğlu, Turbomak A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Musubeyli, Aycan Havacılık Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Canseven, Alp Havacılık Mali İşler Direktörü Osman Koşar da katıldı. - ESKİŞEHİR