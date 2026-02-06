Eskişehir'de sağlık filosuna 10 yeni ambulans katıldı

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından kente kazandırılan 10 yeni tam donanımlı ambulans ve mobil komuta kontrol merkezi için valilikte kurdele kesim ve teslim töreni düzenlendi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında, kentin acil sağlık hizmetleri kapasitesini artıracak 10 adet tam donanımlı ambulans ve bir mobil komuta kontrol merkezi envantere dahil edildi. Valilikte düzenlenen törende, yeni araçların tesliminin yanı sıra 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla anma mesajları paylaşıldı. Sağlık hizmetlerinde saniyelerin hayati önemine dikkat çekilen programda, yatırımların can kurtarma kapasitesine olan katkısı vurgulandı.

"Saniyelerin önemli olduğu anlarda bu araçlar çok kıymetli"

Törende konuşan Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, sağlık yatırımlarının hayat kurtarma noktasındaki önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün 10 adet tam donanımlı acil yardım ambulansı, bir de çok önemli Mobil Komuta Kontrol Merkezimizin hizmete girmesi nedeniyle teslim töreninde bulunuyoruz. Sağlık alanında yapılan yatırımlar, kazandırılan hizmetler; bu kazandırılan araçlar can kurtarmada, acil durumda o kadar kıymetli ki saniyelerin çok önemli olduğu anlarda bu araçların elimizde olması, hizmetimizde olması, Eskişehir'imizin hizmetinde olması çok kıymetli. Fakat bu araçları bu hizmette başarıyla kullanacak olan, hayatı kurtaracak olan başta sağlık personelimiz, sizlersiniz."

"Kıyamet kopmuş gibiydi"

Vali Yılmaz, 6 Şubat depreminin yıl dönümü vesilesiyle o gün yaşadıklarını ve Eskişehir'in deprem bölgesine verdiği desteği şu sözlerle anlattı:

"Sizlerin başarısını çalışma hayatımdan çok iyi biliyorum. Bugün 6 Şubat; 'Asrın' diyoruz ama bugün yıl dönümü olan asırların en büyük felaketi. Çünkü etki bakımından deprem tarihine baktığımızda, kara depremleri içinde de en etkilisi, en büyüğü olduğunu görüyoruz. Çok büyük depremlerin bir ili vurduğunu görürüz ama burada 11 ili yerle bir eden bir deprem yaşandı. Ben de bugün depremi yaşayanlardan biriyim. O şehitler diyarı Osmaniye'deydim. O deprem anı hiç unutulur mu? O sarsıntı nasıl bir sarsıntı? Gerçekten kıyameti yaşıyordum. Kıyamet kopmuş, öyle düşünüyordum. ve kıymetli hemşerilerim, insan hayatta kalabileceğini düşünmüyor. Kendi kendime 'Herhalde hayatımın sonu' dedim. Yürümeyi düşündüm, yürümek mümkün değil. Ama hamdolsun bu millet, bu devlet asrın kenetlenmesiyle bu asırların en büyük felaketini de atlattı. Eskişehir'imiz de burada kucak açtı. Eskişehir'imizden tırlar dolusu malzemenin deprem bölgesine, Osmaniye'ye geldiğini gördük."

"Sağlık yatırımları için şükranlarımı arz ediyorum"

Konuşmasının sonunda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başta sağlık personelimiz olmak üzere bu başarıyı gösteren Sağlık Bakanlığımıza, burada bu araçların kazandırılmasında emeği geçen İl Sağlık Müdürlüğümüze, tabii ki bu hizmetlerin gelmesine öncülük eden Sayın Milletvekillerimize ve ülkemiz genelinde baktığımızda her alanda olduğu gibi sağlık alanında yapılan bu yatırımlar dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha şükranlarımı arz ediyorum. Eskişehir'imize kazandırdığımız bu araçların hayırlı olmasını, kıymetli hemşerilerimizin sağlık hizmetinde en verimli, en hayırlı şekilde kullanılmasını diliyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum." - ESKİŞEHİR