Eskişehir'de Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor' programı çerçevesinde Sarıcakaya İlçesi'ne 'Çiftçi İnceleme Gezisi' düzenledi.

2023 yılı "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik gezi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü konu sorumlusu Ziraat Mühendisleri Zuhal Akkaya ve Mustafa Mutlu Aslan kontrolünde "Eskişehirli Hanımlar Safran Üretiyor" projesini yürüten kadın çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Projenin kadın çiftçileri, ilk olarak Bakanlığa bağlı Sarıcakaya İğdir Mayıslar Kapıkaya Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret etti. Kadın çiftçiler, Kooperatif Başkanı Gülfer Yıldız ile birlikte safran demonstrasyon alanını inceledikten sonra, kooperatif bünyesinde yeni açılan Safran Kafe'ye destek ziyareti gerçekleştirdi. Kooperatif bünyesinde açılan Safran Kafe, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kadın çiftçi ve kooperatiflerine pozitif ayrımcılık yapılarak verilen desteğin hedeflenen kitleye girişimcilik ruhu kazandırarak daha üretken olmalarına önemli bir katkı sağladığının göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Gezide kadın çiftçilerin diğer durağı ise Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Japon Büyükelçiliği, Sarıcakaya Kaymakamlığı, Sarıcakaya Belediyesi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliği ile Bakanlığa tahsisli bin 800 metrekare arazi üzerinde kadın üreticilere kazandırılan uygulama serası ve eğitim binası oldu. Ziyaret kapsamında kadın kooperatiflerinin ve çiftçilerin eğitim aldığı yerler incelenerek, Sarıcakaya İlçe Tarım ve Orman Müdürü Haydar İpek nezaretinde su kültüründe marul ve kokopit'te (cocopeat) çilek yetiştiriciliği hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretin devamında kadın çiftçiler, Sarıcakaya ilçesi Mayıslar mahallesinde yer alan Koza Birlik ziyaret edilerek birlik başkanı Ramazan Işık'tan ipek böceği yetiştiriciliği, gelişimi ve önemi hakkında bilgiler aldı. Mayıs ayında ipek böceğinin sezon açılış döneminde tekrar ziyaret ve geniş bilgi için söz alındı. Ardından kadın çiftçiler tarafından 1987 yılında Sarıcakaya'da Güler Demir Doğrama adı ile kurulan ve zamanla Güler-Çelik Seracılık İnşaat Limited Şirketi'ne dönüşen, kadın birlikteliğinin neler yapabileceğini bizlere en güzel şekliyle gösteren firma ziyaret edildi.

Sera üretim bölümünün başında bulunan yönetim kurulu başkanı Azime Güler ve yanında ona eşlik eden muhasebe departmanından sorumlu Filiz Köylü, mutfak hazırlık ve alım satım kısmında en büyük destekçilerinden Mükerrem Karaoğlu ile birlikte sadece kadın çalışanlardan oluşan sera imalatının yapıldığı atölyeyi gezdi. Atölye gezisinde, Başkan Güler, departman sorumlusu Köylü ve Karaoğlu, demir doğrama ve kaynak işiyle uğraşan kadın çalışanlar işlerini çok sevdikleri, işin kesinlikle cinsiyeti olmadığını, erken baharla birlikte sera içerisine sebze fidelerini diktiklerini belirtirken, bir yandan sebze yetiştirdiklerini diğer yandan ise sera atölyesinde asli işleri olan kaynakçılık, demir kesme ve montaj işiyle uğraştıklarını açıkladılar.

Başkan Azime Güler, Sarıcakaya ve Eskişehir'de toplam olarak 100'e yakın çalışanlarının olduğunu, çalışanların yemeklerini kendilerinin yaptığını ve mutfakta kullandıkları tüm gıda malzemelerini kendilerinin yetiştirdiğini ve kadın çalışanlarıyla birlikte hazırladıklarını, erkek çalışanların sadece sevkiyatta görev aldıklarını ve ürettikleri sera malzemelerini 24 şehirden gelen siparişler üzerine dağıttıklarını ifade etti.

Teknik gezi sonunda ise kadın çiftçiler, tarımsal alandaki yenilikleri yerinde görme ve değerlendirme fırsatı buldukları için memnuniyetlerini dile getirerek, teknik geziyi düzenleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'e teşekkür ettiler. - ESKİŞEHİR