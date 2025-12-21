Haberler

Huzurevinde kalan yaşlılar için etkinlik

Huzurevinde kalan yaşlılar için etkinlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'deki Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi'nde yaşlı bireyler için düzenlenen etkinlikte sanatçı Yaşar Aydın sahne aldı. Etkinlik, huzurevi sakinlerinin sosyalleşmesine ve keyifli vakit geçirmesine olanak sağladı. Mahalle muhtarı Hüseyin Erdemir, etkinliğin devamını getireceklerini belirtti.

Eskişehir'deki Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi'nde kalan yaşlı bireylerin keyifli vakit geçirebilmeleri adına bir etkinlik düzenlendi.

Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde bulunan Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi'nde kalan yaşlı bireyler için etkinlik düzenlendi, Huzurevi sakinlerinin keyifli vakit geçirebilmesi adına düzenlenen program kapsamında sanatçı Yaşar Aydın huzurevinde sahne aldı. Söylenen şarkılar esliğinde dans edip vakit geçiren yaşlı bireyler bir yandan sosyalleşirken bir yandan ise stres attı. Ayrıca etkinliğe Orhangazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Erdemir ve mahalle sakinleri de katılım gösterdi.

"İnşallah bunun devamı gelir"

Orhangazi Mahalle Muhtarı Hüseyin Erdemir etkinlikle ilgili şunları söyledi:

"Yaşlı Çınarlarımız da burada sevinçlidir. Hepsi güzel, vakti güzel seviniyorlar. İnşallah bunun devamı gelir."

"Her ay bir mahallemizi buraya getireceğiz"

Sanatçı Yaşar Aydın, "İlk programımızda demiştik ki Orhan Gazi mahallemizin sakinleri, muhtarımız bugün Fethi Yılmaz Sezer Huzurevi bütün Huzurevleri bir yerde toplandı efendim. Çok da güzel bir bina oldu. Her şeyiyle mükemmel. Her ay bir mahallemizi buraya getireceğiz. Derneklerimiz, sivil toplum kuruluşları, organizedeki büyük fabrika sahiplerimiz ve çalışanları, ilçelerimiz, büyük köylerimiz örnek veriyorum; Ayvalı, Bardakçı, Cevizi gibi köylerimiz de buraya otobüslerle getirip bu güzel insanlarla buluşturacağız" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
AK Partili Ensarioğlu, Bakan Fidan'ın Suriye sözlerini sert şekilde eleştirdi

"Ya görevi bırakır ya da görevden alınır"
Muhabir Merve Tokaz: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum

Ünlü muhabir isyan etti: 2 gündür ölüm tehditleri alıyorum
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Murat Övüç tutuklandı

Murat Övüç tutuklandı
Cami cemaatine korku dolu anlar yaşatan olay için harekete geçildi

Camide korku dolu anlar yaşanmıştı! Bu görüntülerin bedeli ağır oldu
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında boğazını keserek katletti

Kan donduran olay! Sokak ortasında boğazını kesti
Kocaeli'den sonra şimdi de Balıkesir! Boş araziye İHA düştü

Ankara ve Kocaeli'den sonra bir ilimize daha İHA düştü
Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi

Ela Rümeysa Cebeci olayında Fulya Öztürk de topa girdi
Babacan: Yurt dışında Türkiye'yi eleştirmek doğru değil

Babacan'dan Özel'in yurt dışında yaptığı konuşmaya tepki
Sadettin Saran'ın Çanakkale'deki villasının bekçisi gözaltına alındı

Soruşturmada çarpıcı gelişme! Saran'ın yakınındaki isim gözaltında
Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı! Kuvvetli yağış geliyor
MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

Altın Kupa'da dengeler değişti! 1 gecede 2 veda birden
Papa II. John Paul'ün hediye ettiği Aziz Paul heykeli çalındı

Papa hediye etmişti! Çalındı
Polisin 'dur' ihtarına uymadı! Katliam gibi kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Polisten kaçarken karşı yönden gelen araca çarptı
Tırla kafa kafaya çarpışan araçtaki 3 kişi feci şekilde can verdi

Kan donduran kare! Cansız bedenleri binbir güçlükle çıkardılar
title