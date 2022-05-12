Eskişehir'de Emek ve Demokrasi Güçleri: "Yasakçı Zihniyetten Vazgeçin. Kimse Bizden Sessiz Kalmamızı Beklemesin"

ESKİŞEHİR (ANKA) - ÖZGE ZAİM

Eskişehir'deki Emek ve Demokrasi Güçleri, Eskişehir Valiliği'nin 15 gün süreyle kent genelindeki tüm etkinlikleri yasaklama kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Bizimle, Eskişehir halkıyla alay etmekten vazgeçin. İnsan haklarını, hukuku katletmekten vazgeçin. Daha önceki yasaklarda olduğu gibi bu yasak kararı ile de toplantı ve yürüyüş yapma özgürlüğü, düşünceyi ifade etme özgürlüğü, sosyalleşme hakkı, sanatsal üretim ve paylaşma hakkı, kendini gerçekleştirme hakkı yok ediliyor. Kimse bizden, haklarımızın kullanılmasına engel getirildiği bir ortamda sessiz kalmamızı beklemesin" denildi.

Eskişehir'deki Emek ve Demokrasi Güçleri; Eskişehir Valiliği'nin etkinlikleri yasaklama kararına tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Nurettin Aldemir, şunları söyledi:

"YASAKLANMADAN SUÇ ÖNLENEMİYOR MU?"

"Valiliğin alışkanlık haline getirdiği, bizlerin ise asla alışmayacağı hukuksuz karar ile açık alanlarda yapılacak her türlü etkinlik sendikalara, meslek odalarına, derneklere, platformlara ve belediyelere yasaklanıyor veya izne bağlanıyor. Bu arada Anadolu Fest Festivali, festival bünyesinde sahne alacak onlarca sanatçı, biletlerini alan binlerce müziksever de yasakçı zihniyetin uygulamasından nasibini alıyor.

Gerekçe yine aynı; '…huzur ortamı ile kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi.'

Soruyoruz; Valilik bizim bilmediğimiz neyi biliyor da 15 gün süreyle huzur ortamının bozulacağını öngörüyor. Bilmek isteriz. Soruyoruz, Valilik ve kolluk, yasaklama olmadan suç işlenmesini önleyemiyor mu? Bilmek isteriz! Soruyoruz, şiddet olayları şehrimizin neresinde yaşanıyor ki yaygınlaşmasını önlemek istiyorsunuz? Bilmek isteriz.

Soruyoruz, başkaları denilen kesim için bir başkalarının hakları niçin yok sayılıyor? Bu yasaklama kararında ifade edilen gerekçelerin tutarlı hiçbir yanı yoktur. Bu gerekçeleri bizim aklımız kabul etmiyor, insan hakları kabul etmiyor, hukuk kabul etmiyor, yasalar kabul etmiyor. Bizimle, Eskişehir halkıyla alay etmekten vazgeçin. İnsan haklarını, hukuku katletmekten vazgeçin! Daha önceki yasaklarda olduğu gibi bu yasak kararı ile de 'toplantı ve yürüyüş yapma özgürlüğü, düşünceyi ifade etme özgürlüğü, sosyalleşme hakkı, sanatsal üretim ve paylaşma hakkı, kendini gerçekleştirme hakkı' yok ediliyor. Kimse bizden, haklarımızın kullanılmasına engel getirildiği bir ortamda sessiz kalmamızı beklemesin. Sessiz kalmayacağız. Dünya insanlığının ortak kabulü olan haklarımızı savunmaya devam edeceğiz. Sayın Vali yasakçı zihniyetten vazgeçiniz! Bu şehri yasakçı zihniyetle yönetemezsiniz! Kamu düzeni ve kamu güvenliği yaşadığımız çağda yasaklamalarla sağlanamaz. Kentte yetkili makamlarca gerekli önlemlerin alınması ve ancak tüm toplumsal kesimlerin hak ve özgürlüklerini kullanmalarının sağlanmasıyla kamu düzeninin gerçekleşebileceği çok açıktır."

EĞİTİM İŞ: BU YASAKÇI ZİHNİYETİ ÇOK İYİ TANIYORUZ

Eğitim İş Eskişehir Şubesi tarafından Eskişehir Valiliği'nin 3 gün önce aldığı bir kararla 10 Mayıs tarihinden itibaren, 15 gün süreyle açık alanlarda yapılacak her türlü etkinliğe izin verilenler dışında yasak getirmesine tepki gösterdi. Eğitim İş Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, "Biz bu yasağın altında yatan, gerçek nedenleri biliyoruz. Biz bu yasakçı zihniyeti çok iyi tanıyoruz" dedi.