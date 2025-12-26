Vatandaşın, yalan söyleyerek dilendiği iddia edilen kadınla ilginç tartışması

Eskişehir'de akciğer kanseri olduğunu söylediği yetişkin oğluna, çalışmayan solunum cihazı takarak dilendiği iddia edilen kadın ile bir vatandaşın 4 ay arayla 2 defa tartıştığı ve cep telefonu kamerasıyla kaydedilen ilginç görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre ilk tartışma, yaklaşık 4 ay önce bir tramvayın içerisinde gerçekleşti. Yazılımla ilgili eğitimler veren öğretmen Muhammed Taha Özdemir, daha önce de karşılaştığı ve yanındaki yetişkin oğlunun akciğer kanseri olduğunu öne sürerek dilenen kadının tramvayda olduğunu fark etti. Bahse konu erkek şahsın da uyku apnesinin tedavisinde kullanılan ama çalışmayan bir cihazın maskesini taktığını iddia eden Özdemir, "Arkadaşlar merhaba. Bugün tramvayda bir teyze, çalışmayan CPAP maskesiyle yine milleti dolandırmaya çalışıyor" diyerek cep telefonu kamerası ile kayda girdi. Selfie pozisyonu ile de görüntü alan Özdemir, cihazın çalışıp çalışmadığıyla ilgili kadına sorular yöneltti. Bu iddiaları inkar eden kadın, Özdemir'e tepki gösterdi. İlginç tartışmanın devamında Özdemir, tramvay kapısına doğru yönelen kadına, "Yalan söylüyorsun sen. İner misin? Dolandırıcı" dedi. Tramvaydaki yolcular, bu anları film gibi seyretti.

Sokak ortasında, " Eskişehir'in dolandırıcısı burada" diye bağırdı

Birkaç gün önce Muhammed Taha Özdemir, aynı kadın ile Ulus Anıtı tramvay durağında karşılaştı. Yanındaki kadın şahsın cep telefonu kamerasıyla kayda girmesinin ardından Özdemir, koşarak durağa gidip kadınla tartışmaya başladı. Kadına, "Neden milleti dolandırmaya çalışıyorsunuz?" sorusunu yönelten Özdemir, bu defa daha farklı bir tepkiyle karşılaştı. "Şimdi şuradan taşı alıp kafanı yararım" diyerek küfür eden kadın, Özdemir'in uyuşturucu kullanıcısı olduğunu söyleyerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Cep telefonuyla görüntü alan kadın, bu sözleri duyunca kahkaha attı. Özdemir ise, " Eskişehir'in dolandırıcısı burada. Bunlar dolandırıcı. Dolandırıcı git buradan" diye bağırıp, dilenci olduğu belirtilen kadın kendisine her cevap vermeye çalıştığında aynı sözleri tekrar etti. Çevredeki vatandaşların hayretle takip ettiği ilginç, aynı zamanda bir o kadar komik olan olaya ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kadının oğlunun gerçekten akciğer kanseri olup olmadığı, söz konusu cihazın da çalışıp çalışmadığı kesin olarak bilinmiyor.

"Bir uyku cihazıyla akciğer kanserine karşı mücadele etmek mümkün değil"

Öğretmen Muhammed Taha Özdemir, ilginç olayın detaylarını İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibine anlattı. Tartışma konusu olan CPAP cihazını uyku apnesi tedavisi için kendisinin 2 yıldır kullandığını dile getiren Özdemir, "Kamerayla kaydettiğim görüntüleri paylaşmamdaki esas motivasyonum, aslında trajikomik olan bir olayı sosyal medyada belirtmekti. Çünkü bir uyku cihazıyla akciğer kanserine karşı mücadele etmek mümkün değil. Olay tamamıyla saçmalık ihtiva ediyordu. Bundan dolayı da bir paylaşım yapmak istedim. Bu noktada bir farkındalık oluşturmaya amaçladım. İnsanların merhametini, duygularını sömüren insanlara karşı bir çalışma olmasını amaçladım" dedi.

"Çevreden tepki toplayıp olayı benim üzerime yıkmaya çalıştı"

Kadının kendisine, "Sen uyuşturucu kullanıyorsun" demesiyle ilgili de konuşan Özdemir, "Dolandırıcı bir insan her zaman karşı tarafı suçlamayı, sizi bir şekilde itham etmeyi amaçlar. Orada bana 'madde kullanıyorsun' diyerek, çevreden tepki toplayıp olayı benim üzerime yıkmaya çalıştı. Benim buna karşılığım duygusal bir savunma mekanizması olarak, 'Hayır, ben öğretmenim. Benim maddeyle işim yok' demek şeklinde oldu. O tepkileri o anın adrenalini ile vermişim" şeklinde konuştu.

"Yetkililerin olayı görmesi için sosyal medyada paylaşım yaptım"

Sosyal medyadaki genel olarak olumlu geri dönüşler aldığını anlatan Özdemir, sözlerine şöyle devam etti:

"Akciğer kanseri hastası olan ve bu hastalığı atlatmış pek çok kişi bana ulaştı. Böyle bir maskenin tramvayda kullanılmasının mümkün olmadığından bahsettiler. Aslında ben bu durumu sürekli olarak şikayet ediyorum. Her zaman, sürecin sonunda bir gecikmenin ardından olaylar sonuca ulaşıyor. O yüzden aslında sosyal medyayı, yetkililerin olayı görmesi için bir amaç olarak kullandım. Buradan polislerimize, zabıta ekiplerimize saygılarımı iletiyorum."

Öte yandan Eskişehir Valiliği'nin son yıllarda yaptığı çalışmalarla birlikte çocuk dilenci sayısının azaldığını belirten Muhammed Taha Özdemir, bu tür konuların yetkili kurumlara bildirilmesinin önemine dikkat çekti. - ESKİŞEHİR