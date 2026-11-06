Eskişehir'de Demirli Bentonit Madeni'nin ÇED onayı mahkeme kararıyla iptal edildi

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de Demirli Bentonit Madeni'nin kapasite artışına dair ÇED olumlu kararı iptal edildi. Demirli Mahallesi Muhtarı Abdullah Mermer, "Biz yeniden doğmuş gibi bir sevinç içindeyiz" dedi.

Eskişehir'de Demirli Bentonit Madeni'nin kapasite artışına dair ÇED olumlu kararı iptal edildi. Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu üyeleri, muhtarlar ve bölge halkının katılımıyla sürece ilişkin basın açıklaması yaptı.

Demirli Mahallesi Muhtarı Abdullah Mermer yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Buraya toplanma sebebimiz, bildiğimiz üzere mahallemizde bulunan bentonit ocağının genişlemesiyle ilgiliydi. Bununla ilgili 2025 yılında, başkanımın da bahsettiği gibi, bir mücadele başlattık. Mücadele sonucunda bizim için çok net bir bilgi olmadı. Yani bilgi derken şöyle, verdiğimiz dilekçeler dikkate alınmadı. Bunun sonucunda TEMA Vakfı vasıtasıyla bir mahkeme kararı ortaya çıktı ve birkaç gün önce sevindirici haber bize ulaştı. Biz yeniden doğmuş gibi bir sevinç içindeyiz. Bu çalışmalarda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah karara bağlı olarak oranın rehabilite edilmesi konusunda da düzgün bir yol izlenir diye düşünüyorum. En kısa zamanda rehabilite edilmesini temenni ediyorum."

"YERİN ÜSTÜ ALTINDAN DAHA DEĞERLİ"

Yerin üstünün altından daha değerli olduğunu ifade eden Seklice Mahallesi Muhtarı Enver Furtın, "Doğanın üstündeki yaşam, yer altı zenginliğinden çok daha kalitelidir. Bunu biraz açacak olursak, doğada yeşilimiz, hayvanımız ve her türlü imkanımız var. Fayanssız yaşayabiliriz, altınsız yaşayabiliriz ama oksijensiz, susuz ve doğal yaşam olmadan nefes almamız mümkün değildir. Köyümüze hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Demirli Mahallesi'nden Ayşe Azgezen ise maden faaliyetleri nedeniyle köylerindeki ağaçlık alanların yok olduğunu ve hayvancılığın zorlaştığını belirterek elde edilen sonuçtan mutluluk duyduğunu ifade etti.

İnsan sağlığı açısından büyük bir zafer kazandıklarının altını çizen Eskişehir Bilecik Tabip Odası Başkanı Nazan Aksaray, "Ülkemizin dört bir tarafında madenciliğe karşı köylüler ve doğa ve yaşam mücadelesi veren dostlarımızla hep birlikte mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bu haber yalnızca burayı ilgilendirmiyor, tüm ülkemizi ilgilendiriyor. O nedenle ayrıca çok önemli. Biz de Eskişehir Bilecik Tabip Odası olarak en başından beri bu sürecin içerisindeyiz. Çünkü bu yalnızca bir çevre sorunu değil. Biraz evvel dostlarımızın da söylediği gibi ekosistemi ve insan sağlığını ilgilendiren çok önemli bir halk sağlığı sorunundan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu karar bize neyi kazandırdı? Havamızı, suyumuzu, toprağımızı, yaşam alanlarımızı ve sağlığımızı. Bunları kaybetmekten endişe ettiğimiz için mücadele veriyorduk" diye konuştu.

Eskişehir Ekoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Mert Yedek ise şöyle konuştu:

"Eskişehir adına büyük bir kazanım elde edildiği için bugün yine burada mutluyuz, gururluyuz. Arkadaşlarımız çok mütevazı davrandılar ama bilirkişi keşfi sırasında hem bilimsel veriler ışığında hem de fiili mücadeleyle oldukça çetin bir mücadele verdiler. Uzun yıllardır o şirketin bölgeye verdiği zarara karşı mücadele ediyorlar ve seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Bugün en azından yargı kararıyla bu insanların sesi olabildiğimiz için çok mutluyuz. Geçen hafta Alpu Ovası, Atalan bölgesindeki maden projesinin durdurulması kararıyla da sevinçliydik. Eskişehir'i delik deşik etmek isteyen bir zihniyete karşı mücadele ettiğimizi burada belirtmek istiyoruz. Bugün çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzun diğer mücadele alanlarımıza da yansımasını diliyoruz."

Kaynak: ANKA