Eskişehir'de 75 yaşındaki güvenlik görevlisi yenileme eğitimine katılıyor

Eskişehir'de 1990 yılından bu yana özel güvenlik sektöründe aralıksız hizmet veren 75 yaşındaki Ahmet Akkuş, ilerleyen yaşına ve emekliliğine rağmen mesleki yenileme eğitimlerine katılarak hem güncel teknolojileri öğreniyor hem de genç kursiyerlere örnek oluyor.

Özel güvenlik mevzuatı gereği 5 yılda bir zorunlu olan yenileme eğitimini almak üzere Özel Güvenlik Eğitim Kurumu'na başvuran 75 yaşındaki Ahmet Akkuş, 9 günlük yoğun ders programını aksatmadan sürdürüyor. 1990 yılından bu yana güvenlik görevlisi olarak çalışan Akkuş, genç güvenlik görevlisi adaylarına örnek oluyor. Gelişen teknolojiye ve yenilenen güvenlik sistemlerine kolayca adapte olan emektar güvenlik görevlisi, azmi ve disipliniyle sınıftaki diğer adayların da takdirini topluyor. Ahmet Akkuş ilerleyen yaşına rağmen görevini yapmaya devam etmek istediğini söyledi.

"Güvenlik mesleğinin zor yönünü görmedim"

Gençlik yıllarında başladığı mesleğini uzun süredir başarıyla sürdürdüğünü aktaran Ahmet Akkuş, kariyeri boyunca hem kamuda hem de özel sektörde kritik noktalarda görev aldığını belirtti. Mesleğine duyduğu bağlılığı dile getiren Akkuş, şöyle konuştu:

"Gençliğimde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladım. 1990 yılından beri bu mesleğin içerisindeyim. Kamu bankasından emekliyim ancak çalışmaya devam ediyorum çünkü bu alanda halen bir ihtiyaca gerek var. İhtiyaçtan dolayı bu mesleği sürdürüyorum. Bugüne kadar Emlak Bankası'nda, Bakanlıkta, Esas'ta, Nokta'da, GKG Güvenlik'te ve daha birçok farklı kurum ve şirkette görev yaptım; zamanla çalışma yerlerim değişti. Ben yıllardır bu işi yapıyorum. Güvenlik mesleği fena değil, ben bugüne kadar zor bir yönünü de görmedim. Severek yapmaya devam ediyorum."

"Eğitimler sayesinde daha donanımlı oluyorsunuz"

Beş yılda bir tekrarlanan yenileme derslerinin mesleki yetkinliği ve bilgi düzeyini artırdığını vurgulayan Akkuş, modern güvenlik ekipmanlarına ayak uydurmanın önemine değinirken şu ifadeleri kullandığı:

"Bu eğitimlerde yeni sistemler gördük, bilgilendik ve yenilikleri sahiplendik. Derslerimiz gayet yararlı bir şekilde sürüyor. Bugün eğitimin altıncı günündeyiz ve üç gün daha devam edecek. Güncel konular ve yeni teknolojiler gündeme geldikçe ortam değişiyor; bizler de bu eğitimler sayesinde daha çok bilgi sahibi olup bilgileniyoruz. Verilen eğitimler insanı mesleğinde çok daha donanımlı bir hale getiriyor. Ben yıllardır bu işi yapıyorum ancak sektörü yeni yapmaya başlayan aday insanlar var. Açıkçası bana bugüne kadar tecrübelerimden yararlanmak istediklerini pek soran olmadı. Oysa bu meslekte saha tecrübesi ve birikim çok kıymetlidir."

"Ahmet bey en yaşlı kursiyerimiz ve başarılı bir öğrencimiz"

Eskişehir'deki Özel Güvenlik Eğitim Kurumu'nun kurucu yöneticisi Mustafa Karasakal, "13 yıldır bu işi yapmaktayız. Şimdiye kadar kurumumuza gelen kursiyerler arasında yaşı en büyük olan Ahmet Bey, kendileri bizi tercih etmiş ve eğitim almaktadır. Ahmet Bey sektörden de tanınan, çalışırken dürüst ve düzgün çalışan oldukça başarılı bir öğrencimizdir. Bilindiği üzere özel güvenlik eğitimi 5 yılda bir yenilenmektedir. Bu kapsamda kursiyerlerimize güvenlik sistem cihazları, etkili iletişim, özel güvenlik hukuku, kişi hakları, kişi koruma ve ilk yardım gibi temel dersler verilmektedir. Ahmet Bey bu eğitimi daha önce de defalarca aldığından, bu muhtemelen kendisinin dördüncü veya beşinci yenileme eğitimi olmaktadır. Kendisini meslek aşkından ve azminden ötürü tebrik ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı