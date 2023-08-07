Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: Bazı Cadde ve Sokaklar Geçici Olarak Trafiğe Kapatılacak

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), 13 Ağustos Pazar günü düzenlenecek "4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu" dolayısıyla bazı cadde ve sokakların trafiğe kapatılacağını duyurarak alternatif güzergahların kullanılması konusunda sürücüleri uyardı.

EBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ve İkiyirmiüç Event Organizasyon iş birliğiyle düzenlenecek 4. Uluslararası Eskişehir Yarı Maratonu öncesi Büyükşehir Belediyesi'nden sürücülere önemli bir uyarı yapıldı. Buna göre, yarı maraton kapsamında kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar trafiğe kapatılacak. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 1 aydır duyuru yapan Büyükşehir Belediyesi, araç trafiğine kapatılacak caddelerde el broşürleri ile vatandaşları bilgilendirecek.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Sevgili Eskişehirliler, şehrimize değer katan organizasyonlardan biri olan Eskişehir Yarı Maratonu'nu bu sene 4. kez uluslararası bir organizasyon olarak düzenliyoruz. 13 Ağustos Pazar günü 2 bin 500'e yakın yerli ve yabancı sporseverin katılacağı 10K ve 21K yarışlarında da sizleri bu heyecana ortak olmak için Sazova'ya bekliyoruz. Organizasyon sebebiyle 13 Ağustos Pazar günü Ulusal Egemenlik Bulvarı-Atatürk Bulvarı ve tarihi Odunpazarı bölgesi ile bağlantılı bazı sokaklar araç trafiğine kapatılacaktır. Emniyet Müdürlüğü birimlerince aracınızın çekilmemesi için 12 Ağustos Cumartesi akşamı itibariyle caddelere araç park edilmemesi, kapatılacak sokakların da 13 Ağustos Pazar günü 07.00-11.30 arası kullanılmaması önemle rica olunur. Acil sağlık ihtiyaçlarınız nedeniyle hastanelere ulaşımı, belirtilen alternatif güzergahlardan ve 112 Acil hizmetlerinden sağlayabilirsiniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Yolu trafiğe kapatılacak mahallelerdeki cadde ve sokaklar ise şunlar:

"-Sazova Mahallesi; Kütahya Yolu Sazova Park Girişi, Sazova Parkı 112 Nizamiye Kapısı, Ulusal Egemenlik Bulvarı, Yararlı sokak, Candaş sokak, Aydost sokak, Evciler sokak, Özülkü sokak, Bahçelievler sokak, Doğanyurt sokak, Sekan sokak, Cafer sokak, Yarar sokak, Serinyol sokak, Aydınyol sokak, Ulubatlı caddesi, Fuar sokak, Kurulu sokak, Stadyum ilk çıkışı, Ziraat caddesi, Ziraat caddesi- Karabayır kavşağı, 214 sokak.

-Orhangazi Mahallesi: Enginay sokak, Özerdinç sokak, Ziraat caddesi- Enginay sokak kesişimi, Küme sokak, Gaga Restaurant, Adasu sokak, Özleyiş sokak.

-Büyükdere Mahallesi: Osmangazi Üniversitesi girişi, Çayırlı sokak, Prof. Dr. Nabi Avcı- Atatürk Bulvarı, Millet caddesi, Mehmet Osman sokak, Ertuna sokak, Ünlü sokak, Ermutlu sokak, Atakul sokak, Sarımeşe sokak, Akyel sokak, Alemdar Mustafa Paşa sokak, Özgürler sokak, Başyol sokak, Şair sokak, Bağüstü sokak, Akçakavak sokak, Ada sokak, Yörüksoy sokak, Gülasya sokak, Kuram sokak.

-Vişnelik Mahallesi: Dr. Sadık Ahmet Bulvarı- Atatürk Bulvarı, Diyet sokak, Yazgan sokak, Kanal sokak, Atatürk Bulvarı- Atatürk heykeli kavşağı.

-Akarbaşı Mahallesi: Emeksiz sokak, Şehit Güngören Bostan sokak, Handan sokak, Han Sultan sokak, Şehit Yusuf Turgut sokak, Tuncay sokak, Onurel sokak, Gülara sokak, Gülistan sokak, Göknar sokak, Akarbaşı kavşağı, Şehit yüzbaşı T. Güngör caddesi, Beki sokak, Yağcılar sokak, Depboy sokak, Yalçın sokak, Hacı hafız sokak, Sevgili sokak, Çürükoğlu sokak, Akyıldız sokak, Olgunlar sokak, Harmanyolu sokak, Reşat Çakır sokak, Gülveren sokak, Müze sokak, Remzi Korkut sokak.

-Şarkiye Mahallesi: Arpacılar Türkmen Hoca sokak, Müftüler sokak, Arif bey sokak, Koca müftü sokak, Ortaç sokak.

-Vişnelik Mahallesi: Sarmaşık sokak, Işık sokak, Baycaner sokak, Tolga sokak, Elitok sokak, Seda sokak, Genç sokak, Gülerman sokak, Ünal sokak, Çağdaş sokak, Kar sokak, Çağdaş sokak, Cihangir sokak, Lale sokak, Karanfil sokak, Akasya sokak, Hacı Baba sokak, Çamlık sokak.

-Sümer Mahallesi: Çuha- Çuha Çiçeği sokak, Çiftçi sokak, Demir sokak, Yörükoğlu sokak, Adasu sokak, Karadağ sokak, Berkay sokak, Beyazada sokak, Begümcan sokak, Kardelen sitesi otoparkı, Begonya sokak, Baylan sokak, Karadağ sokak, Adasu sokak, 916 sokak, 903 sokak, Porsuk Bulvarı Pütün sokak, Akşahin sokak, Açangül sokak, Yenidoğan sokak, Aydilek sokak, Maral sokak, Bütün sokak, Burcugül sokak, Ünsoy sokak, Köklü sokak, Çamlıyayla sokak, Canser sokak, Subaşı sokak, Eğri sokak, Yalınay sokak, Anatürk sokak, Bosnalı sokak, Hacı Ömer sokak, Yeşilay sokak, Yiğitlik sokak, Demiryolcu sokak, Coşar sokak, Darcan sokak, Dumlular sokak, Çimenova sokak, Beldeler sokak, Tezcan sokak, Porsuk Bulvarı Samimiyet sokak, Muhsin Ertuğrul sokak, Gürtekin sokak, Okulyolu sokak, Filiz sokak, Sinanlı sokak, Riverside Konakları."