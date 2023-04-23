Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen, Bayramı Malatya'da Depremzedelerle Karşıladı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Yılmaz Büyükerşen, arife günü gittiği Malatya’da Ramazan Bayramını depremzedelerle karşıladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bölgede bir araya gelerek bir dizi ziyarette bulunan Büyükerşen, “Yurttaşlarımıza umut ve moral olmak için geldik” dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Yılmaz Büyükerşen, arife günü gittiği Malatya'da Ramazan Bayramını depremzedelerle karşıladı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bölgede bir araya gelerek bir dizi ziyarette bulunan Büyükerşen, "Yurttaşlarımıza umut ve moral olmak için geldik" dedi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden ağır bir şekilde etkilenen Malatya'da yaraları sarmak için çalışmalar sürerken, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Yılmaz Büyükerşen depremzedelere destek amacıyla bayramı bölgede geçirdi.

Arife günü Malatya'ya ulaşan Büyükerşen, ilk olarak çadırlarda ve konteynerlerde kalan vatandaşları ziyaret ederek, geçmiş oldun dileklerini iletti, sorunlarını dinledi. Ardından CHP Malatya İl Başkanlığı'nın oluşturduğu çadırı ziyaret eden Büyükerşen, burada CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile bir araya geldi.

Ağbaba, Büyükerşen'e Malatyalılar adına teşekkür ederek, "Eskişehir ve Yılmaz Hocamız hep yanımızdaydı. Bugün kendisi de burada. Verdikleri destekler nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Yaralarımızı sarmak için ekipleri canla başla çalışıyorlar. Bu desteği Malatyalılar asla unutmazlar" dedi.

Vatandaşlar ve partililerle bir araya gelen heyet daha sonra son iftarı yapmak üzere bölgede faaliyet gösteren emekçilerle bir araya geldi. Halen Malatya'da çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESKİ Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kaldığı çadırları ziyaret eden Büyükerşen'e, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen eşlik etti. Büyükerşen, burada son iftarı, emekçilerle birlikte yaptı.

Bayram günü ise Başkanlar Büyükerşen ve Gürün, emekçiler ve vatandaşlarla bayramlaştı. Ardından bölgeye ulaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelen Büyükerşen, düzenlenen vatandaş buluşması ve basın toplantısına katıldı. Akşener, Büyükerşen'e afetin yaşandığı ilk günden bu yana gösterdiği duyarlılık ve özellikle bayramda depremzedelerle bir araya gelerek moral ve desteği dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Basın açıklaması sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte kent ziyaretlerine devam eden Büyükerşen, kentte yaşanan hasarı ve yıkımı yerinde inceledi, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

İnceleme sonrası Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı makamında ziyaret eden Büyükerşen, geçmiş olsun dileklerini ileterek, depremin yaralarını hep birlikte saracaklarını vurguladı.

Büyükerşen,bölgede yaşanan yıkımın ve acının büyük olduğunu belirterek, "Ramazan Bayramında yurttaşlarımıza umut olabilmek, moral olabilmek için Malatya'ya geldik. Ramazan ayının son iftarını ise Malatya'da aylardır depremin yaralarını sarmak için özveriyle çalışan ESKİ ekiplerimiz ve Muğla Büyükşehir Belediyemizin personeli ile birlikte açtık. Deprem bölgesinde görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Ramazan Bayramının birinci gününde de Malatya'da yurttaşlarımızla bir arada olduk. Millet İttifakı ortağımız İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener ile birlikte Malatya'da yurttaşlarımızı dinledik. Depremin ilk gününden beri olduğu gibi bundan sonra da büyük acıyı yaşayan yurttaşlarımızın yanında olacağız. ESKİ ekiplerimiz halen bölgede çalışıyor. Yıkım ve acı çok büyük ama bu zor günleri dayanışma ile atlatabileceğimizi unutmayalım. Tekrar Malatya halkına ve depremden etkilenen tüm illerimize geçmiş olsun diyorum. Bir nebze olsun onlara moral olabildiysek ne mutlu bizlere" dedi.