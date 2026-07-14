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Bahçelievler'de yanında temel kazılan 7 katlı binadan çatlama sesi gelince tahliye edildi

Bahçelievler'de yanında temel kazılan 7 katlı binadan çatlama sesi gelince tahliye edildi
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Bahçelievler'de yan taraftaki inşaat kazısı nedeniyle çatlama sesleri duyulan 7 katlı bina tahliye edildi, 45 kişi geceyi yakınlarında geçirdi. 3 sokak giriş çıkışa kapatıldı.

Bahçelievler'de yan tarafında yeni bir bina inşaatı için temel kazılan 7 katlı binadan çatlama sesleri gelince tahliye edildi, 3 sokak tamamen kapatıldı

Olay 00.30 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi Hereke Sokak'ta bulunan 7 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yanında kazılan temel sebebiyle binadan çatlama sesleri geldi. Binada yaşayan 45 kişi panikle sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Kazılan temelin büyüklüğü sebebiyle Hereke, Fatih ve Polat Sokakları tamamen giriş çıkışa kapatıldı. Çatlak sesleri gelen 7 katlı binada yaşayan 45 vatandaş geceyi yakınlarının evlerinde geçireceği öğrenilirken binanın yan tarafında inşaat için temeli kazdıran müteahhit ile vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Çatlama seslerinin geldiği binada sabah saatlerinde incelemenin devam edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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