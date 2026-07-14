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Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var

Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var Haber Videosunu İzle
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var
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Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü şarkıcı Haluk Levent'le ilgili gazeteci Barış Pehlivan'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Haluk Levent dosyasını okuduğunu belirten Pehlivan "Keşke suçsuz diyebilseydim ama diyemiyorum. Çünkü dosyanın içinde mide bulandıran olgular var. Şunu da görüyorum ki Haluk Levent bu işte yalnız değil" ifadelerini kullandı.

  • Ahbap Derneği soruşturmasında Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli ve 4 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi.
  • Başsavcılık, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlardan 125 milyon 765 bin liranın Haluk Levent'in asistanı Y.K.'nin hesabına, oradan da Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığını iddia etti.
  • Gazeteci Barış Pehlivan, soruşturma dosyasını incelediğini ve 'mide bulandıran olgular' olduğunu söyledi.

Ahbap Derneği'ne yönelik "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanırken, gazeteci Barış Pehlivan'dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Haluk Levent'in emniyetteki işlemleri sürerken, dosyaya ilişkin yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Pehlivan, soruşturma evraklarını incelediğini söyledi.

"KEŞKE SUÇSUZ DİYEBİLSEYDİM"

Barış Pehlivan, Haluk Levent dosyasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Keşke suçsuz diyebilseydim ama diyemiyorum. Çünkü dosyanın içinde mide bulandıran olgular var."

Pehlivan, dosyada yer alan bilgi ve belgelerin ciddi iddialar içerdiğini savunarak, soruşturmanın kapsamının kamuoyuna yansıdığından daha geniş olduğunu öne sürdü.

Barış Pehlivan

"HALUK LEVENT BU İŞTE YALNIZ DEĞİL"

Pehlivan açıklamasının devamında, "Şunu da görüyorum ki Haluk Levent bu işte yalnız değil." ifadelerini kullandı. Bu sözler, Ahbap Derneği soruşturmasının yeni operasyonlarla genişlediği bir dönemde geldi.

SORUŞTURMA GENİŞLİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında son olarak Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in de aralarında bulunduğu 14 şüpheli ile 4 şirkete İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başsavcılık, Ahbap Derneği'ne yapılan bağışlardan 125 milyon 765 bin liranın Haluk Levent'in asistanı Y.K.'nin hesabına, buradan da Berkant Acil ile bağlantılı kişi ve şirketlerin hesaplarına aktarıldığını öne sürdü.

Soruşturma dosyasında ayrıca, Berkant Acil'in Şile Belediyesi tarafından düzenlenen festival organizasyonunda usulsüzlük yaptığı ve sahte faturalarla organizasyon giderlerinin yüksek gösterildiği iddiaları da yer aldı.

Öte yandan, Haluk Levent'in gözaltına alınmadan önce Bursa'da bir dinlenme tesisinden araca bindiği görüntüler de kamuoyuna yansımıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, dosyaya ilişkin incelemeler çok yönlü olarak devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
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