Eskişehir Belediyesi'nden 23 Nisan Etkinlikleri

ESKİŞEHİR (ANKA) -

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen Çocuk Şenliği ile son yılların en coşkulu kutlamasına sahne oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Sazova'da düzenlediği ve bir gelenek haline gelen 7. Çocuk Şenliği büyük ilgi gördü. Koronavirüs salgını nedeniyle 2 yıl aradan sonra yapılan ve büyük bir katılımın olduğu şenlikte, çocuklar ve aileleri son yılların en renkli, en görkemli bayram kutlamasını yaşadı.

ÜCRETSİZ RİNG SEFERLERİ DÜZENLENDİ

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde Odunpazarı (OMM karşısı) ve Ulus Anıtı'ndan Sazova'ya 10.00-17.00 arasında ücretsiz ring seferleri düzenlenerek, çocuklar ve ailelerinin ulaşımı sağlandı. Ayrıca ilçelerde yaşayan çocuklar da unutulmadı. Tüm ilçelerden çocuklar ücretsiz otobüslerle 7. Çocuk Şenliği'ne getirilirken, Mülteci Destek Derneği de mülteci çocukları şenlikte buluşturdu.

BİRÇOK GÖSTERİ SERGİLENDİ

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda 10.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılan 7. Çocuk Şenliği'nde müzik ve sahne şovları, spor gösterileri, oyunlar ve yarışmaların yanı sıra atölye çalışmaları, müzik ve sahne şovları ile coşku zirveye çıktı.

ÖĞRETİCİ ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Şenlikte dans, cimnastik, çocuk tiyatrosu, yüz boyama, zumba, bilim gösterisi, çocuk şarkıları konseri gibi birbirinden renkli etkinlikler yer aldı. Ayrıca ayak tenisi, beceri parkuru, mendil kapmaca, yakan top, ebeveyn ve çocuk yarışları, tekerlek, halat çekme, çuval yarışı, sumo gibi yarışlarla çocuklar ve aileler büyük heyecan yaşadı. Şenlikte çocuklar için eğlenceli ve öğretici çok sayıda atölye çalışması da yapıldı.

Etkinlik alanında Aktiffelsefe Kültür Derneği, AKUT, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Drama Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Eskişehir Barosu, Eskişehir Kent Konseyi, Eksi 25 Derneği, İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı, Mülteci Destek Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Yeşilay da stant açarak çocuklarla buluştu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi birimleri Bilim Deney Merkezi, Çocuk Hakları Birimi, Es-Çocuk Evi, ESMEK, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, Hayvanat Bahçesi, İtfaiye Dairesi, Masal Şatosu, Park ve Bahçeler Dairesi ile ESKİ Genel Müdürlüğü stantları ile çocuklara ve ailelere belediye hizmetleri anlatıldı, atölyeler düzenlendi.

"ÇOCUKLAR BU ÜLKEYİ SİZLERE EMANET EDEN BÜYÜK ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İZİNDEN ASLA AYRILMAYIN"

Şenlik alanında çocuklarla buluşan ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ise yaptığı konuşmada, "Çocuk şenliğimiz bir gelenek haline geldi. Sizler için yaptığımız parklar ve sizlerin sevgilisi olan Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda böylesi güzel bir bayram kutlaması yapmak ayrı bir güzellik. Bu parklarda sizlerin sesini duymak çok güzel. Çocuklar bu ülkeyi sizlere emanet eden Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden asla ayrılmayın. Onun gösterdiği aydınlık yol sizler için en güzel en özel kılavuzdur. Çocukları geleceğe hazırlayan kıymetli ailelere de sevgilerimi sunuyorum. Çocuklarımızın mutluluğu hepimizin mutluluğudur. Şenliğimize katılarak bu özel bayramı güzelleştiren, geleceğimiz yavrularımızın gözlerinden öpüyor, en büyük bayramlarını bir kez daha yürekten kutluyorum" dedi.

Başkan Büyükerşen, çocuklarla bol bol fotoğraf çektirdi. Şenliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen ve Eskişehir Konseyi Başkanı Nuray Akçasoy da katıldı.