Eski CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz: 14 ilçe başkanı da YENİ Parti’nin yanında

(ESKİŞEHİR)- Eski CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, kentteki 14 ilçe başkanıyla yaptıkları toplantının ardından "Ben de buradaki 14 ilçe başkanı da eksiksiz olarak Özgür Özel'in ve YENİ Parti'nin yanındayız. Örgütlerimiz de arkamızdadır" açıklamasını yaptı. Yalaz, bazı ilçelerde CHP üyelerinin büyük bölümünün istifa ettiğini savunarak, CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nın istifa dilekçelerini kabul etmediğini öne sürdü.

Eski CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehir'in 12 kırsal ilçesi ile Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe başkanlarıyla yaptıkları toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'den istifalar ile YENİ Parti'ye geçiş sürecinin ele alındığı toplantının ardından konuşan Yalaz, 14 ilçe başkanının da Özgür Özel'in ve YENİ Parti'nin yanında olduğunu söyledi.

Yalaz, şunları kaydetti:

"Bugün 12 kırsal ilçemizin 12 değerli ilçe başkanı, iki merkez ilçemizin, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçe başkanlarımızla eksiksiz olarak bir araya gelip toplantı yaptık. Buradaki bütün ilçe başkanlarımızın ve onların nezdinde temsil ettikleri örgütlerin duruşları, tavırları ve ortaya koyduğu iradeler nettir.

Buradaki arkadaşlarla birlikte bir süre sonra yazılı bir deklarasyonu da basınla paylaşacağız. Ancak şu an için ortaya konulan irade için şunu söyleyebilirim: Ben de buradaki 14 ilçe başkanı da eksiksiz olarak, Eskişehir'in tüm ilçe başkanları, yani hem merkez hem kırsal ilçe başkanları, Özgür Özel'in ve YENİ Parti'nin yanındadır.

İradelerini bu yönde ortaya koymuşlardır. Örgütleri de arkalarındadır ve YENİ Parti'de siyasete, politikaya hizmet etmeye, iktidar yolunda Özgür Özel'le birlikte yürümek anlamında gerekli iradeyi net bir yüreklilikle sürecin en başından beri ortaya koymuşlardır, koymaya da devam etmektedirler."

"HAN'DA 158 ÜYENİN 115'İ İSTİFA ETTİ"

CHP'den istifalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalaz, bazı kırsal ilçelerde üyelerin büyük bölümünün partiden ayrıldığını savundu. Yalaz, şöyle konuştu:

"İstifalarla ilgili spekülatif bir durum var. Bunu bir kere doğru analiz etmek lazım. Bizim kırsal ilçelerimiz, biliyorsunuz, küçük ilçeler ve bunlardaki üye sayılarımız bellidir.

Biz bıraktığımız zaman Han ilçesinden örnek vermek gerekirse 158 üye vardı, bunun 115 tanesi istifa etmiş. Yani düşünün, Han ilçesinde sadece 20-25 tane Cumhuriyet Halk Partili üye kalmış ve bunlar da istifa etmeye devam ediyorlar.

İnönü ilçemizde, 280 tane üyesi olan ilçede 200'den fazla istifa var. Bizzat ilçe başkanımızın kontrolünde yapılan istifadan bahsediyoruz. Mahmudiye ilçemizde 250 üyeden 200 civarında bir istifa söz konusu.

Bugün YENİ Parti'ye Cumhuriyet Halk Partisi tabanının topyekûn akın ettiğini, iktidar yürüyüşüne devam etme iradesini ortaya koyduğunu, sarayla yapılan iş birliğini ve sarayla birlikte yol yürüme iradesini kabul etmediğini, butlan kararının karşısında iktidara yürüme iradesi koyduğunu net olarak söyleyebiliriz."

"CHP İL BAŞKANLIĞI İSTİFA DİLEKÇELERİNİ ALMIYOR"

CHP Eskişehir İl Başkanlığı'nın bazı üyelerin istifa dilekçelerini kabul etmediğini öne süren Yalaz, şunları söyledi:

"Bir de şu hususu ifade etmek isterim. Ayıp olduğu için bunu söylemek istiyorum. Dün en az 100 tane telefon aldım. Onlarca, yüzlerce partilimiz, ki bana telefon edenler dışında da muhakkak gidenler ve başka arkadaşları arayanlar da var, e-Devlet'ten istifa edemeyen, özellikle belli yaşın üzerindeki Cumhuriyet Halk Partililer, istifa dilekçelerini hazırlayıp Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir İl Başkanlığı'na gidiyorlar.

Tadilat olduğu gerekçesiyle hem içeri alınmıyorlar hem de dilekçeleri işleme konulmuyor. Bu durumun düzeltilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Resmi bir kurumun dilekçeyi almama gibi bir lüksü ve imkânı yoktur. Bu hususu kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum."

"OY ORANI DÜŞÜK PARTİLERLE İLGİLİ YORUM YAPMAM"

Yalaz, Volkan Enver Kılıç'ın CHP Eskişehir İl Başkanı olarak atanmasına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Başka bir partinin iç işleyişiyle ilgili yorum yapmayı çok doğru bulmuyorum. Ayrıca oy oranı düşük partilerle ilgili şu aşamada yorum yapmayı da açıkçası çok doğru bulmuyorum."

Kaynak: ANKA