Erzurum Valisi Okay Memiş; 'Vakıflar sosyal devletin temel unsurlarından biridir'

Erzurum Valisi Okay Memiş, Vakıflar Haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, Vakıfların sosyal devletin temel unsurlarından biri olduğunu belirtti.

Kurumsallaşmış yardım anlayışının temsilcisi olan vakıfların, köklü tarihsel gelenekleri ve sundukları hizmetlerle kültürümüzün önemli değerlerinden biri olarak varlıklarını günümüze kadar sürdürdüklerini dile getiren Vali Okay Memiş, "Vakıfların, işlevlerinin vatandaşlarımıza daha iyi tanıtılması ve bu konuda toplumun her kesiminin duyarlılığının sağlanması amacıyla düzenlenen "Vakıflar Haftası", bu yıl 8-14 Mayıs tarihleri arasında kutlanacaktır. Ülkemiz tarihi açısından baktığımızda vakıflar; geçmişin geleceğe taşınması ve yaşatılması bakımından önemli görevler yüklenmiş, tarihi çok eskilere dayanan ecdat kurumlarıdır. Ne mutlu ki, buram buram tarih kokan Erzurum, Anadolu' da kurulan vakıfların miladı olmuştur. Erzurum'un Pasinler ilçesinde 1048 yılında ilk vakfın kurulmasıyla Anadolu'yu bu sistemle tanıştıran Selçuklular, insanlara, hayvanlara, çevreye hizmet eden vakıflarıyla dikkat çekmiş ve nice faydalar sunmuştur.

Vakıflar; insanın yalnızlık ve yabancılık çektiği modern dünyada ona yalnız ve yabancı olmadığını, yanında olduğunu da hatırlatmaktadır. Milletimizin yardımseverlik, birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun, vakıfların Anadolu'da hızla yaygınlaşıp önemli hale gelmesinde etkisi büyüktür. Vakıflar, hangi amaçlarla kurulmuş olurlarsa olsunlar, İslam ve Türk dünyasında birbirinden önemli çok çeşitli hizmetleri üstlenerek, günümüzde modern devletin yapmakta olduğu çok sayıda kamusal görevi yüzyıllarca başarıyla yerine getirmişlerdir" dedi.

Bugün, Türkiye 'de birçok vakfın hem yurt içi hem de yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yardımlar ulaştırdığını dile getiren Vali Memiş, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Vakıflar fakirin gülen yüzü, zenginin var olma sebebidir. Eğitimden sağlığa, kültürden şehirciliğe kadar birçok alanda geçmişten günümüze değerli hizmetler gerçekleştiren vakıfların, ülkemizin gelişme sürecindeki yeri ve önemi büyüktür. Ülkemizin dört bir yanında imar edilmiş olan vakıf eserlerimize sahip çıkmak, çocuklarımıza bu eserleri tanıtmak ve vakıf bilincini onlara aşılamak hepimizin temel görevi olmalıdır.

Nitekim, birçok alanda faaliyet gösteren vakıflarımızın önemi, zor zamanlarda daha çok anlaşılmaktadır. Kahramanmaraş merkezli asrın depremi felaketinde,11 ilimizde vakıflarımız, milletimizle ele ele, gönül gönüle vererek, yaraların sarılmasında önemli görevler üstenmiş ve bu çalışmalarını halen sürdürmektedirler.

Bu vesileyle, "Vakıflar Haftası'nı" kutluyor, kültür hayatımızda çok önemli bir görevi yerine getiren vakıfların yaşatılmasına katkı sağlamış ve sağlamakta olan hayırsever kişi ve kuruluşlara teşekkür ediyor, en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum." - ERZURUM