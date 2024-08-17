Üye Girişi
Haberler

Erzurum'un Tortum ilçesinde doğal tarım yöntemleriyle yetiştirilen dev domatesler büyük ilgi görüyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un Tortum ilçesinde yetiştirilen dev domatesler görenlerin dikkatini çekiyor. Tamamen doğal ortamda organik olarak yetiştirilen sebze ve meyveler çevreden de yoğun ilgi görüyor.

Erzurum'un Tortum ilçesinde yetiştirilen dev domatesler görenlerin dikkatini çekiyor. Tamamen doğal ortamda organik olarak yetiştirilen sebze ve meyveler çevreden de yoğun ilgi görüyor.

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Aşağı Serdarlı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Korkmaz, 35 yıldır tarımla uğraşan deneyimli bir çiftçi. Kendi imkanlarıyla kurduğu 540 metrekarelik serasında sebze üretimi yapan Korkmaz, başta domates olmak üzere salatalık, biber, fasulye, mısır ve birçok farklı sebzeyi tamamen doğal yöntemlerle yetiştiriyor. Korkmaz'ın bu serasında yetişen ürünler, doğal tarımın sağladığı lezzet ve kalitenin en güzel örneklerini sunuyor.

Mustafa Korkmaz, yılların getirdiği tecrübe ile serasında kimyasal ilaçlar yerine doğal ilaçlama yöntemleri kullanmayı tercih ediyor. Bu sayede hem doğayı koruyor hem de daha sağlıklı ürünler elde ediyor. Korkmaz, doğal tarımın önemini şöyle vurguluyor: "Doğal ilaçlama kullanarak yetiştirdiğim ürünler, kimyasal ilaç kullanılan ürünlere göre hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli. Toprak, bitkiler ve insanlar için en sağlıklı yöntem doğal tarımdır."

Korkmaz'ın doğal yöntemlerle elde ettiği sebzeler, hem bölge halkı hem de çevre illerden gelen müşteriler tarafından büyük ilgi görüyor. Lezzet farkı, ürünlerin daha taze ve doğal olmasından kaynaklanıyor. Özellikle, ince kabuklu ve aromatik tadıyla dikkat çeken domatesleri, pazarlarda büyük rağbet görüyor.

Dev domatesler görenleri şaşırtıyor

Korkmaz'ın serasında yetiştirdiği domatesler, boyutları ve ağırlıklarıyla görenleri hayrete düşürüyor. Bazı domatesler tam 2 kilo 600 gram ağırlığında! Bu devasa boyutlarıyla dikkat çeken domatesler, Korkmaz'ın doğal tarım yöntemlerinin başarısını gözler önüne seriyor. Korkmaz, bu domateslerin ince kabuklu ve etli yapısıyla da oldukça sevildiğini ifade ederek "Domateslerimiz hem büyük hem de lezzetli. İnce kabukları ve dolgun yapılarıyla sofralarda farklı bir tat oluşturuyor" dedi.

Dev domateslerin yetiştirilmesi, tamamen doğal yöntemlerle yapılmış. Serada kullanılan doğal ilaçlar ve toprağın doğal yapısı, bu boyutta ve kalitede domateslerin yetişmesine imkan sağlamış. Korkmaz, domateslerinin bu kadar büyük olmasının sırrını doğal tarım yöntemlerine bağlıyor.

540 metrekarelik serada çeşit çeşit sebze

Korkmaz'ın 540 metrekarelik serasında sadece domates değil, salatalık, biber, fasulye ve mısır gibi birçok sebze de yetiştiriliyor. Tüm bu ürünlerde doğal ilaçlar kullanılıyor ve kimyasal maddelerden kaçınılıyor. Bu da Korkmaz'ın serasında yetişen tüm ürünlerin sağlıklı ve lezzetli olmasını sağlıyor. Özellikle Erzurum'un sert iklim şartlarına rağmen, Korkmaz'ın serasında yetişen bu ürünler, yılın büyük bir bölümünde taze olarak tüketilebiliyor.

Doğal tarıma devam

Mustafa Korkmaz, 35 yıllık çiftçilik hayatında edindiği tecrübeyi doğal tarım yöntemlerine yönlendirmiş. Kendi kurduğu serasında doğayla uyum içinde üretim yapmaya devam ediyor. Erzurum'un zorlu şartlarına rağmen doğal tarım yöntemleriyle elde ettiği bu başarıyı sürdürmekte kararlı. Korkmaz, "Doğal tarım yaparak hem doğayı koruyoruz hem de insanlarımıza sağlıklı gıdalar sunuyoruz. Bu, bizim için büyük bir gurur kaynağı" diyerek doğal tarıma olan inancını ve bağlılığını dile getiriyor.

Mustafa Korkmaz'ın Erzurum'da gerçekleştirdiği bu örnek çiftçilik, doğal tarımın ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Korkmaz, doğal tarımın sağlıklı ve lezzetli gıda üretimindeki önemini her fırsatta vurguluyor ve bu yöntemlerle daha çok çiftçinin tanışmasını istiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

erzurum Tortum Çiftçilik Tarım Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Maximin pozisyonu kırmızı kart mı, sarı kart mı (Göztepe – Fenerbahçe)? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ali Koç'u kim ittirdi? Göztepe Fenerbahçe maçında Ali Koç'a kim saldırdı, adı ne? 18 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ali Koç'a ne oldu? (ALİ KOÇ GÖZTEPE) Göztepe maçında Ali Koç neden düştü, kim su attı? Osayi pozisyonu Penaltı mı? Göztepe Fenerbahçe penaltı kararı doğru mu? Göztepe golü neden iptal edildi? Göztepe Fenerbahçe iptal edilen gol faul mü değil mi? Fenerbahçe Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Göztepe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Göztepe Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! FB Göztepe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Bein Sports CANLI izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Phönix Lübeck B.Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Phönix Lübeck B.Dortmund ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Göztepe Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Göztepe maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? GÖZTEPE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? Göztepe Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (GÖZTEPE - FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Ağustos Göztepe Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Göztepe Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Göztepe Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı neden başlamadı? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor iptal mi, ertelendi mi? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Esenler Erokspor Y.Malatyaspor ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı? Benfica Casa Pia maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Benfica Casa Pia ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?
title