Erzurum Teknik Üniversitesi'nde Proje Destekleme Ödül Töreni Düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" kapsamında destek almaya hak kazanan 74 proje ekibi için ödül töreni düzenlendi.

TÜBİTAK tarafından üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini bilimsel araştırma yapmaya teşvik etmek ve proje kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'na 2024 yılının 1. dönemde 125 proje sunan ve %59'luk kabul oranıyla 74 projesine destek alan ETÜ'de proje ekipleri için ödül töreni gerçekleştirildi.

Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ceren Sultan Elmalı, Prof. Dr. Naim Ürkmez, dekanlar, akademisyenler ve projeleri kabul edilen öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Rektör Çakmak, öğrenci projelerinin yalnızca bireysel başarıyı olmadığını aynı zamanda takım çalışması, bilimsel üretkenlik ve proje kültürünün üniversite genelinde yaygınlaşmasını da temsil ettiğini belirterek: "Bu projeler, öğrencilerimizin üniversite eğitimi süresince edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürdükleri somut çıktılardır. Projelerin TÜBİTAK gibi saygın bir kurum tarafından desteklenmeye layık görülmesi, yapılan çalışmaların niteliğini tescil eder niteliktedir. Bu başarı, öğrencilerimizin sadece akademik değil aynı zamanda araştırmacı yönlerini de geliştirmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bu projeler, öğrencilerimizin gelecekte kamu ya da özel sektörde tercih edilmesinde güçlü bir referans niteliği taşıyacaktır. Çünkü günümüzde mezuniyet sonrası iş görüşmelerinde sadece not ortalamaları değil, öğrencinin ekip çalışmasına yatkınlığı, proje deneyimi ve bilimsel düşünceye katkı sunma potansiyeli de değerlendirme ölçütleri arasında yer almaktadır" diye konuştu.

Proje çalışmalarının öğrencilerin takım ruhunu geliştirdiğine de dikkat çeken Çakmak, "Proje çalışmalarının öğrencilerimizin takım ruhunu geliştirdiğini memnuniyetle gözlemliyoruz. TÜBİTAK destekli projeler, öğrencilerimizin grup içinde sorumluluk alma, birlikte üretme ve çözüm geliştirme becerilerini pekiştiriyor. Bu da bizler için son derece kıymetli. Sosyal bilimler ve teknik bilimler alanında yürütülen projelerin bir arada değerlendirilmesi, disiplinler arası çalışma anlayışını da teşvik ediyor. Fakülteler bazında elde edilen başarılar ise üniversitemiz genelinde oluşan sinerjiyi açıkça ortaya koyuyor. Bu dönem en fazla proje desteği alan fakültemiz 21 projeyle Sağlık Bilimleri Fakültemiz oldu. Fen Fakültemiz ve Edebiyat Fakültemiz 16'şar projeyle bu başarıya ortak oldular. Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz 14, Spor Bilimleri Fakültemiz ise 7 projeyle sürece katkı sundular. Fakültelerimizin bu projelere gösterdiği ilgi ve sağladığı destek oldukça sevindirici. Özellikle sosyal bilimler alanındaki başvuruların sayısındaki artış, proje kültürünün yalnızca teknik disiplinlerle sınırlı olmadığını ve üniversitemizin tüm birimlerine yayıldığını göstermesi bakımından ayrıca önem arz ediyor" dedi.

Rektör Çakmak'ın konuşmasın ardından devam eden tören, öğrencilerin ve danışmanların teşekkür belgelerini alması ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ERZURUM