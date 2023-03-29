Erzurum kitap akademisi mezunlarını veriyor

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2021 yılında ortaokul ve liselerde 10 bin öğrenciyle başlatılan Erzurum Kitap Akademisi ilk mezunlarını veriyor.

İl genelinde kitap okumayı bir zorunluluk olmaktan çıkarıp yaşam tarzına dönüştürmeyi ve her türlü okuma faaliyetini daha bilinçli hale getirmeyi ve ilimizin LGS, YKS gibi sınavlarda akademik başarısını artırmayı amaçladıklarını ifade eden Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum Kitap Akademisi'yle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Erzurum Kitap Akademisi'ni 2021 yılında 10 bin öğrenciyle başlattık. 2022 yılında bu sayı 20 bine ulaştık. 2023 yılında ise ortaokul ve liselerde toplam 30 bin 570 gönüllü öğrenciyle yürütmekteyiz. Okuma faaliyetimizde yaklaşık 700 gönüllü öğretmenimiz görev almaktadır. Okullardaki kitap okuma faaliyetlerini programlı yürütmek ve süreci takip edebilmek amacıyla bu çalışmayı başlattık. Bu çalışmayı başlatırken ortaokul ve liseler için ayrı ayrı kılavuzlar hazırlattık. Erzurum Kitap Akademisi ortaokullarda 5, 6 ve 7.sınıflarda; liselerde ise 9,10 ve 11. sınıf öğrencileriyle yürütülmektedir. Ortaokullarda kılavuzda belirlenen kitapların okunup çeşitli etkinlikler yapılması, liselerde ise Mustafa Kutlu, Cengiz Dağcı, Rasim Özdenören, Sezai Karakoç, Cemil Meriç gibi Türk düşünce hayatının önemli isimlerinin 5 kitabını okuyup bir metin hazırlaması şeklinde süreç devam etmektedir. Ortaokullarda yapılan etkinliklerde öğrencilerin daha çok, eğlenceli etkinliklerle kitap okuma sürecine alışmalarını hedefliyoruz. Liselerde ise öğrencilere Türk edebiyatının önemli isimlerini okutup öğrencilerimizi nitelikli kitaplarla buluşturuyoruz. Okumaların sonunda kendi metinlerini yazan ve panel yapan öğrencilerin okuma, yazma ve konuşma becerilerinin gelişmesini amaçlıyoruz. Bu çalışmayı yürüttüğümüz 300 ortaokul ve 75 lisemize Bakanlığımızın, kamu kurumlarımızın desteğiyle kitap temin ettik. Böylece hem okul kütüphanelerimizi zenginleştirdik hem de kitap temini sorununu ortadan kaldırdık.

Erzurum Kitap Akademisiyle okullarda bir hareketlilik oluştuğunu, ortaokullarda yapılan etkinliklerden öğrencilerin çok keyif aldığını belirten Salih Kaygusuz sözlerine şöyle devam etti: Ortaokul öğrencilerimiz kitapları okuduktan sonra keyifli etkinlikler gerçekleştiriyorlar. Danışman öğretmenleri nezaretinde ayraç ve maket yapma, resim çizme, dramatize etme gibi etkinlikler yapıyorlar. Rekabet duygusundan çok, grupla çalışmanın keyfini yaşıyorlar. Liselerde ise okumanın yanı sıra hem yazma hem de yazdığı metni bir topluluk önünde paylaşma yoluyla özgüven kazanıyorlar. Okullarımızda bir okuma -yazma kültürü oluşturabilirsek bundan büyük bir mutluluk duyacağız.

İlimizde okuma faaliyetleri bütün hızıyla devam etmekte. İlkokullarda ise yaklaşık 50 bin öğrenciyle "Tarih Yazan Çocuklar" projesi yürütülüyor. Öğrencilerimiz bu projeyle Türk tarihinde, kültüründe izler bırakmış isimleri öğrenip tanıyorlar."

Erzurum Kitap Akademisi faaliyetleri kapsamında Mustafa Kutlu, Rasim Özdenören, Cengiz Dağcı Öğrenci Panelleri gerçekleştirildi. İki gün süren panellerde öğrenciler, dinleyenlerden tam not aldı.

Erzurum Teknik Üniversitesinde Mustafa Kutlu ve Rasim Özdenören Öğrenci Panelleri, Atatürk Üniversitesinde ise Cengiz Dağcı Öğrenci Paneli yapıldı. Öğrenciler, bu panellerle kendilerine fırsat verilip güvenildiği zaman ortaya güzel işler çıkardıklarını ispat ettiler.

20 ilçede düzenlenen paneller sonucunda Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilen panel metinlerinden seçilen metinlerle gerçekleştirilen Erzurum Kitap Akademisi Öğrenci Paneli sonunda danışman öğretmenlere ve öğrencilere katılım belgesi ile çeşitli hediyeler verildi. - ERZURUM