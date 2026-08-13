Erzurum Kültür Yolu Festivali 15-23 Ağustos'ta Kapılarını Açıyor

(ERZURUM)- Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin önemli duraklarından Erzurum, 15-23 Ağustos günleri arasında kültür, sanat ve gastronomiyle dolu dokuz günlük bir programa ev sahipliği yapacak.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 15-23 Ağustos günleri arasında Erzurum'da düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu'nun kadim şehirlerinden Erzurum'un tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra gastronomisi, geleneksel sanatları, kış turizmi ve güçlü organizasyon kapasitesiyle Türkiye'nin önemli kültür ve turizm merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Bakan Ersoy, "Çifte Minareli Medrese'den Yakutiye Medresesi'ne, Erzurum Kalesi'nden Oltu taşı işçiliğine, aşıklık geleneğinden zengin mutfak kültürüne kadar Erzurum çok güçlü ve çok katmanlı bir kültürel mirasa sahip. Türkiye Kültür Yolu Festivali ile bu zenginliği kültür ve sanatın farklı disiplinleriyle buluşturuyor, şehrimizin sahip olduğu değerlerin daha geniş kitleler tarafından keşfedilmesini sağlıyoruz" dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yıl dördüncü kez Erzurum'da düzenleneceğini ifade eden Ersoy, festivalin yalnızca kültür ve sanat etkinliklerini şehirle buluşturan bir organizasyon olmadığını; aynı zamanda şehirlerin marka değerine, turizm hareketliliğine, ulusal ve uluslararası tanıtımına katkı sağlayan önemli bir araç olduğunu vurguladı.

ERZURUM'UN YÖRESEL LEZZETLERİ FESTİVAL ROTASINDA

Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca 39 Lezzet Noktası'nda Erzurum mutfağının karakteristik tatları ziyaretçilerle buluşacak. Erzurum Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programında ev sahibi olarak şef ve TV programcısı Ayvaz Akbacak yer alacak. Türk yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal, akademisyen şef Asuman Kerkez, milli aşçı şef Eyüp Kemal Sevinç, şef ve TV programcısı Mehmet Fatih Kalaycıoğlu ile Tarım, Gıda ve Mutfak Kültürü Araştırmacısı Kübra Sultan Yüzüncüyıl da konuk olarak Erzurum'un gastronomi mirasını yerinde keşfedecek.

15-16 Ağustos tarihlerinde Lezzet Noktaları'nı ve yerel işletmeleri ziyaret edecek konuk isimler; Erzurum'un yöresel lezzetlerini deneyimleyerek kentin köklü yemek kültürünün ve gastronomi zenginliğinin tanıtımına katkı sunacak.

Doğu Anadolu'nun yüksek rakımlı coğrafyası, sert iklim koşulları ve güçlü hayvancılık geleneğiyle şekillenen Erzurum mutfağında et ve süt ürünlerinin yanı sıra hamur işleri ve tahıllar önemli bir yer tutuyor. Uzun kış koşullarına uyum sağlayan kurutma ve saklama yöntemleri de kentin yüzyıllar içinde gelişen yemek kültürünün önemli bir parçasını oluşturuyor.

Odun ateşinde yatay şişlerde pişirilen Erzurum'un simge lezzeti cağ kebabından cevizli kadayıf dolmasına; lor dolması, su böreği, hıngel, ayran aşı ve kesme aşından kentin köklü hayvancılık kültürünün izlerini taşıyan çivil ve göğermiş peynire uzanan zengin Erzurum mutfağı, festival boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

ERZURUM'DA FESTİVAL SAHNESİ ÜNLÜ İSİMLERİ AĞIRLAYACAK

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Türkiye'nin sevilen sanatçıları dokuz gün boyunca müzikseverlerle buluşacak. Festivalin konser programında Oğuzhan Koç, Sefo, Resul Dindar, Sinan Akçıl, Kıraç, Buray, Alişan, Murat Boz ve Poizi sahne alacak.

SELÇUKLU'DAN GÜNÜMÜZE ERZURUM HANIMEFENDİLERİNİN ZARAFETİ

Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nde ziyarete açılacak "Selçuklu'dan Günümüze Erzurum Hanımefendilerinin Zarafeti" sergisi, Anadolu Selçuklu döneminin zengin süsleme anlayışından Erzurum'un geleneksel giyim kültürüne uzanan özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturacak. Sergide Rumi, palmet, lotus ve geometrik motifler ile Çifte Minareli Medrese'nin mimari bezemelerinden ilham alan tasarımların yanı sıra 1876 tarihli çarşaf gelinlik, 1930 tarihli bordo kadife bindallı ve 1960 tarihli gelinlik sergilenecek. Geleneksel ehram dokumacılığından hareketle hazırlanan çağdaş tasarımlar ile el işçiliğinin öne çıktığı Anadolu Selçuklu saray kıyafeti de ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

Festivalin açılış gününde gerçekleştirilecek FotoMaraton Erzurum ve FotoMaraton Çocuk, amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarını Erzurum'un tarihi, kültürel ve mimari mirasını objektifleriyle keşfetmeye davet edecek. Belirlenen temalar doğrultusunda çekilecek fotoğraflar aynı gün dijital platform üzerinden sisteme yüklenecek ve alanında uzman jüri tarafından değerlendirilecek. Dereceye giren eserler ödüllendirilirken seçili çalışmalar sergilenerek Erzurum'un görsel hafızasına katkı sunacak.

Kaynak: ANKA