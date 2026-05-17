Her hafta cami ziyaretleriyle 100'üncü camide yatsı namazı kıldılar

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Tevfik İleri Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tarafından yaklaşık 4 yıldır sürdürülen tarihi cami buluşmaları programı, bu hafta 100'üncü cami ziyaretine ulaştı. Her hafta Perşembe veya Cuma günleri gönüllü olarak bir araya gelen öğretmen, öğrenci, veli ve mezunlar, bu kez programın başladığı Erzurum Ulu Camii'nde yatsı namazı kıldı.

Okul dönemleri boyunca gerçekleştirilen etkinlik kapsamında öğrenciler, Erzurum'daki tarihi camilerde hem ibadet ediyor hem de camilerin tarihi ve manevi geçmişi hakkında bilgi alıyor. Yatsı namazının ardından cami imamları tarafından öğrencilere camilerin mimarisi, yapılış süreci, dini ve tarihi önemi anlatılırken dualar edilerek program tamamlanıyor.

İlk yıllarda sınırlı katılımla başlayan programın zamanla büyüdüğü, bugün ise yalnızca öğrencilerin değil ailelerin ve okul mezunlarının da etkinliklere katıldığı öğrenildi. Gönüllülük esasına göre sürdürülen program sayesinde öğrencilerin okul dışında manevi ve sosyal bir ortamda bir araya geldiği belirtilirken, velilerin de etkinlikten memnun olduğu ifade edildi.

Kentteki tarihi camileri ziyaret eden öğrenciler, bir yandan Erzurum'un kültürel mirasını yakından tanıma fırsatı bulurken diğer yandan dini bilgiler edinerek manevi yönden gelişim sağlıyor. Program kapsamında bugüne kadar 100 farklı camide yatsı namazı kılındı, yüzlerce öğrenci tarihi camiler hakkında bilgi edinme fırsatı buldu.

Bu çalışmaya okuldaki öğrencilerle beraber başladıklarını belirten Tevfik İleri Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Muhammet Yarbaşı, "Tarihi camileri yani milli manevi değerlerimizi öğrenmek, yaşayarak öğrenmek için çocuklarla böyle başladık. İlk camimiz de Ulu Camii'mizdi. Bu yüzüncü camimiz de Ulu Camii oldu. Çocuklar gönülden kendileri, kendi istekleriyle beraber, aileleriyle beraber katılmaya başladılar. İlk önce böyle ÇEDES programı var, onun dahilinde başladık, devam ettik. Üç, beş derken işler ilerledi böyle. Aileler de karışınca artık işler kendiliğinden ilerlemeye başladı. Camilerdeki tarihi mimarileri gördük. Orada yaşanan, o caminin yapılışındaki manevi duygular da var. Mesela abdestsiz hiçbir taşı bir yere koymamış oradaki ustalar. Bu gibi meselelerle başladık. Allah razı olsun. Burada asıl önemli olan benim öğrencilerimin, talebelerimin bu işte azimli olması. Onlar azimli olunca biz de onların peşine takılıyoruz. Aslında bunu nasip eden Mevlam'a şükürler olsun. Talebelerin isteği çok önemli. Bu çocuklar böyle okul dışı bir programa kendileri katılıyorlar. Bir WhatsApp grubumuz var. Oradan hangi camiye gidelim diye konuşuyoruz. Çocuklar kendileri tercih ediyorlar, 'Hocam şu camiye gidelim' diyorlar. Burada asıl önemli olan yaşayarak öğrenmek. Çocuklar yaşayarak öğreniyorlar. Biz her bir camiye gittiğimizde her hocamızdan bir şeyler öğreniyoruz. Her camide yeni tecrübelerimiz oluyor, yeni duygularımız gelişiyor. Bu şekilde devam ettik, yüzüncü camimize geldik. Dördüncü senemiz. Allah nasip ederse inşallah gittiği kadar götürmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Erzurum Ulu Cami İmam Hatibi Emrullah Kaçar ise, " Bugün hoş bir sürpriz oldu. Tevfik İleri Anadolu Lisesi'nin öğrencileri her hafta bir cami buluşması programı yapmışlar. Bugün de bizi tercih ettiler. Şehrin en eski camilerinden bir tanesi olan Ulu Cami'de genç bir nesille yatsı namazı kılma fırsatı bulduk elhamdülillah. Namazdan sonra kendilerine cami ile ilgili, cami adabı ile ilgili ve tarihi ile ilgili bilgiler verdik. Ardından dua ederek onları yolculadık. Rabbim bu gençlerimizi toplumumuzdan eksik eylemesin. Bu gençlerimizin ve bütün ülkemizin gençlerinin bahtını açık eylesin inşallah" diye konuştu.

12'nci sınıf öğrencisi Zeynep Küçükuğurlu ise bu okul dışı programda çok iyi şeyler öğrendiklerinin altını çizerek, "Camiler hakkında yeni bilgiler öğreniyoruz, yeni camileri keşfediyoruz. Hocalarımızın ettiği duaları alıyoruz ve manevi olarak da bize çok şey katıyor. Bu program kapsamında 100 tane cami gezdik. 100 tane yeni yer keşfettik. Bilmediğimiz camileri gezdik. Dinimiz hakkında çok daha iyi şeyler öğrendik. Bilmediklerimizi öğrendik, bildiklerimizi de tazeledik" şeklinde konuştu.

Bu programda 100 tane cami gezdiklerini belirten 9'uncu sınıf öğrencisi Huzeyfe Albayrak da, "Yeni yerler öğreniyoruz. Hocamız da bize destek oluyor sağ olsun. Her hafta yeni bir camiye gidiyoruz. Tarihimiz hakkında, kültürümüz hakkında yeni bilgiler öğreniyoruz. İnşallah devam edeceğiz. Yeni camiler gezmek istiyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı