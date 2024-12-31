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Erzurum'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Erzurum'da İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi
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Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Şiir Yarışması'nda ilkokul ve ortaokul öğrencileri yarıştı. 45 okulun katıldığı etkinlikte, İbrahim Hakkı İlkokulu ve 75. Yıl Hava Meydan Komutanlığı Ortaokulu birinci oldu. Yarışma, milli bilinç duygularını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Erzurum Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ilk ve ortaokullar arası İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Şiir Yarışması düzenlendi.

İstiklal Marşı'nın derin anlamını ve Kurtuluş Savaşı'nın tarihsel önemini öğrencilere kavratmak, geçmiş ile gelecek arasında milli, manevi ve tarihi bir köprü kurabilmek ve milli bilinç duygularını güçlendirmek amacıyla Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'ne bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokulu öğrencileri arasında İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Şiir Yarışması düzenlendi.

Yarışma, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Abdurrahman Gazioğlu, Şube Müdürleri Fatih Demir ve Harun Dursun'un katılımıyla Yakutiye Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi.

İlçede 45 okul katıldı. Büyük bir coşku içinde düzenlenen yarışmada: İlkokullar kategorisinde: İbrahim Hakkı İlkokulu birinci, Ortaokullar kategorisinde: 75. Yıl Hava Meydan Komutanlığı Ortaokulu birinci oldu.

Gazioğlu: 'Bu tür etkinlikler öğrencilerimizi bilinçlendiriyor'

Programda konuşan Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdurrahman Gazioğlu, bu tür etkinliklerin öğrencilerin milli değerlerini anlamaları ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmaları açısından önemli olduğunu söyledi. Gazioğlu, etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür etti.

Program, dereceye giren öğrencilere ödüllerin takdim edilmesiyle sona erdi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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