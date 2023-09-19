Erzurum'da Gaziler Günü kutlandı

Erzurum'da 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle ilk olarak Havuzbaşı'nda bulunan Atatürk heykeline çelenk bırakma töreni düzenlendi. Daha sonra Karskapı ve polis şehitliği ziyaret edildi.

Gaziler Günü kutlama programı çerçevesinde Atatürk Anıtı'na Erzurum Valiliği, Kolordu Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Muharip Gaziler Derneği tarafından çelenk koyuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

"19 Eylül gazilerimizin şeref günüdür"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, "Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşımızın seyrini değiştirerek bu günün hür ve bağımsız Türk devletinin yolunu açmıştır. 19 Eylül; İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da ve cepheden cepheye koşan bu güzel yurdu düşmandan temizleyen İstiklal Gazilerimizin şeref günüdür. 19 Eylül; dünya barışı için Kore'de savaşan, Türk'ün gücünü dünyaya ilan eden Kore gazilerimizin şeref günüdür. Gaziler Günü bu aziz vatana canını adayan kahramanların günüdür. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün birer temsilcilerisiniz. Muzaffer Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk mareşallik rütbesi ve gazilik unvanını tercih etmiştir. 19 Eylül dünya barışı, insanlık uğruna adada hayallerini Akdeniz'in karanlık sularına gönderen Kıbrıs gazilerimizin şeref günüdür" şeklinde konuştu.

"Kahramanlarımıza çok şeyler borçluyuz"

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Tank Üsteğmen Soner Altınel, "Bu vatan için hayatlarını feda etmeyi göze alarak, gazilik onuruna ulaşan kahramanların kıvanç gününü kutlamanın derin heyecanı içerisindeyiz. Bugün aynı zamanda sergilediği üstün komutanlık dehası, cesaret ve kahramanlığın kadirşinas milletimizce takdir edilişinin bir nişanesi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik unvanı ve mareşal rütbesinin verildiği günün de yıl dönümüdür. Muharebenin en büyük rütbesi şehitliktir. Vatan ve vazife uğruna seve seve ölüme giden aziz ulusumuzun şehadet şerbetini içemeyen evlatları hak ettikleri gazilik unvanını büyük bir gururla taşımaktadır. Gazilik, Türk vatanseverlik ve Türk destanı yazan kahramanın adıdır. Her türlü düşmana karşı kahramanca mücadele veren Türk askeri ve taşıdığı bu yüce ruh var olduğu müddetçe bölünmez bütünlüğümüze ve milli birliğimize kastedenlerin kirli emelleri asla gerçekleşmeyecektir. Bağrından böylesi kahramanlar çıkaran bu asil milletin bir ferdi ve onun şanlı ordusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensupları olarak sizlerle gurur duyuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle bu kutsal topraklar üzerinde bağımsız ve şerefle yaşamamızı siz kahraman gazilerimize borçlu olduğumuzun bilincindeyiz" ifadelerini kullandı.

Törene; Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci, kurum müdürleri, askeri erkan, şehit yakınları, gaziler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve siyasi partilerin il başkanları katıldı.

Törenin ardından katılımcılar, Karskapı ve Asri Mezarlık'ta bulunan şehitlikleri ziyaret ederek dua etti, mezarlarına karanfil bıraktı. - ERZURUM