Erzurum'da Gastronomi Lisesi Tanıtım Programı Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Gastronomi Liseleri projesi kapsamında Erzurum'da düzenlenen tanıtım programı, Havuzbaşı Meydanı'nda gerçekleştirildi. "Et ve Süt Ürünleriyle Şekillenen Bir Eğitim Vizyonu Başlıyor" temasıyla düzenlenen etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu.

Programa katılan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, alanda bulunan öğrenci ve velilerle yakından ilgilenerek projeye dair bilgiler verdi, görüş ve önerileri dinledi. Etkinlikte, süt ürünlerinin kültürel ve gastronomik değeri üzerine önemli bilgiler paylaşan alanın öncüsü İlhan Koçulu da konuşmacı olarak yer aldı.

Yeni açılacak olan gastronomi lisesinin Erzurum'un üretim gücünden beslenerek genç şeflerin geleceğini şekillendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum'da açılacak olan Gastronomi Lisesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle bu önemli eğitim yatırımının ilimize kazandırılmasında büyük destekleri olan Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Salih Kaygusuz'a şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de ilkinin İstanbul'da, ikincisinin ise Erzurum'da açılacak olması, bu projenin ülke genelindeki önemini ve Erzurum'a verilen değeri açıkça göstermektedir.

Gastronomi Lisesi, yalnızca bir okul değil; şehrimizde mesleki eğitime ve istihdama yeni bir soluk getirecek, yepyeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bu süreçte elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizin bilinmesini isterim. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun." - ERZURUM