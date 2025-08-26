Erzurum'da Gastronomi Lisesi Tanıtım Programı Düzenlendi

Erzurum'da Gastronomi Lisesi Tanıtım Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Gastronomi Liseleri projesi kapsamında Erzurum'da düzenlenen etkinlik, yoğun ilgi gördü. Yeni açılacak gastronomi lisesi, genç şeflerin geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen Türkiye Gastronomi Liseleri projesi kapsamında Erzurum'da düzenlenen tanıtım programı, Havuzbaşı Meydanı'nda gerçekleştirildi. "Et ve Süt Ürünleriyle Şekillenen Bir Eğitim Vizyonu Başlıyor" temasıyla düzenlenen etkinlik, vatandaşların yoğun ilgisine sahne oldu.

Programa katılan Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, alanda bulunan öğrenci ve velilerle yakından ilgilenerek projeye dair bilgiler verdi, görüş ve önerileri dinledi. Etkinlikte, süt ürünlerinin kültürel ve gastronomik değeri üzerine önemli bilgiler paylaşan alanın öncüsü İlhan Koçulu da konuşmacı olarak yer aldı.

Yeni açılacak olan gastronomi lisesinin Erzurum'un üretim gücünden beslenerek genç şeflerin geleceğini şekillendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Erzurum'da açılacak olan Gastronomi Lisesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle bu önemli eğitim yatırımının ilimize kazandırılmasında büyük destekleri olan Sayın Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin'e ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz Salih Kaygusuz'a şükranlarımı sunuyorum. Türkiye'de ilkinin İstanbul'da, ikincisinin ise Erzurum'da açılacak olması, bu projenin ülke genelindeki önemini ve Erzurum'a verilen değeri açıkça göstermektedir.

Gastronomi Lisesi, yalnızca bir okul değil; şehrimizde mesleki eğitime ve istihdama yeni bir soluk getirecek, yepyeni bir dönemin başlangıcı olacaktır. Bu süreçte elimizden gelen tüm gayreti göstereceğimizin bilinmesini isterim. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'u görevden aldı

111 yıl sonra bir ilk! Trump gözünün yaşına bakmayıp görevden aldı
Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu

Diplomatik skandal! Türkiye'ye ait gizli belgeler tuvalette unutuldu
Yaşlı adamı kılıçla ağır yaralayan asfalt zorbaları paketlendi

Kılıçlı asfalt zorbaları görüntülerin ardından böyle paketlendi
Memur zammı için geri sayım: Üçüncü toplantı sona erdi, işte konuşulan oran

Memur zammında üçüncü toplantı sona erdi: İşte konuşulan oran
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim

CHP'den istifa eden belediye başkanı, yol haritasını açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.