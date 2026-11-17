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Erzurum'da, engelli bireylerin kamu hizmetlerine ve sosyal yaşama erişimini kolaylaştırmak amacıyla "Erişilebilirlik Toplantısı" düzenlendi.

Erzurum Valisi Aydın Baruş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.

Toplantıda, kent genelinde erişilebilirlik standartlarının geliştirilmesi ve bu alanda yürütülen mevcut çalışmalar detaylı olarak ele alındı. Engelli bireylerin günlük yaşamda ve kamu hizmetlerinden yararlanırken karşılaştıkları engellerin ortadan kaldırılması için atılacak adımların değerlendirildiği toplantı, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı