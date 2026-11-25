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Erzurum'da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen sanat atölyesinde, atık malzemeler üç boyutlu kadın figürlerine dönüştürülerek şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturuldu.

Atatürk Üniversitesi Buz Eserler Müzesi, İletişim Fakültesi öğrenci kulübü GENÇ PR-AD ve Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) iş birliğiyle "Varlığıyla Işık Saçan Kadının Sonsuz Renkleri" temalı sanat atölyesi gerçekleştirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü ile İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, kadının gücüne, toplumsal yaşamdaki yerine ve yaşama kattığı değere dikkat çekildi.

Küratörlüğünü Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal ve Araş. Gör. Serap Bulat'ın üstlendiği etkinliğin düzenleme kurulunda Prof. Dr. Mustafa Bulat, Prof. Dr. Derya Öcal, Araş. Gör. Serap Bulat ve Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli yer aldı.

Atık malzemeler sanat eserine dönüştü

Atölye kapsamında öğrenciler, çeşitli atık malzemeleri kullanarak kadın temalı üç boyutlu sanat eserleri üretti. Kadının toplumdaki yerini, gücünü ve mücadelesini simgeleyen eserlerle hem çevresel duyarlılığa hem de kadına yönelik şiddetin önlenmesine dikkat çekildi.

Atatürk Üniversitesi Buz Eserler Müzesi Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Bulat, etkinliğin sanatsal ve teknik boyutuna değinerek farklı malzemelerin sanat aracılığıyla yeniden anlam kazanmasının önemini vurguladı. Bulat, disiplinler arası çalışmaların öğrencilerin hayal güçlerinin geliştirilmesine ve toplumsal sorunlara karşı duyarlılık kazanmalarına katkı sunduğunu ifade etti.

Araş. Gör. Serap Bulat ise atık malzemelerin üç boyutlu sanat eserlerine dönüştürülmesi sürecine ilişkin bilgiler vererek kadın figürlerinin sanatsal açıdan yorumlanması, malzeme kullanımı ve tasarım süreçlerine değindi.

Öcal: Sanat güçlü bir iletişim aracıdır

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Öcal, kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığın önemine dikkat çekerek sanatın güçlü bir iletişim aracı olduğunu ifade etti. Öcal, farklı disiplinlerden öğrencilerin ortak bir amaç etrafında buluşmasının, şiddete karşı toplumsal duyarlılığın geliştirilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

İspirli: Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı, gazeteci ve sosyolog Gamze İspirli de kadına yönelik şiddetin yalnızca kadınların değil, toplumun bütün kesimlerinin ortak sorunu olduğunu belirtti.

Şiddetle mücadelede medyaya ve sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluklar düştüğüne dikkat çeken İspirli, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans anlayışının toplumun tüm kesimlerinde benimsenmesi gerektiğini vurguladı. İspirli, medyanın kullandığı dilin toplumsal algının şekillenmesinde ve şiddetin önlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini ifade ederek üniversite ve sivil toplum iş birliğinin önemine değindi.

Sergi 8 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek

Sanatın birleştirici ve dönüştürücü gücüyle kadına yönelik şiddete karşı ortak bir duruşun sergilendiği etkinlikte hazırlanan üç boyutlu eserler, 25 Kasım-8 Aralık 2026 tarihleri arasında Atatürk Üniversitesi Buz Eserler Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine sunulacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı