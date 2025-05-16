Erzurum'da 80'ler 90'lar Müzik Festivali Büyük İlgi Gördü

Erzurum'da 80'ler 90'lar Müzik Festivali Büyük İlgi Gördü
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen '80'ler 90'lar Müzik Festivali', korunma altındaki çocukların hazırladığı konser programı ile nostalji dolu anlar yaşattı. İzleyiciler, çocukların performanslarını ilgiyle takip etti.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "80'ler 90'lar Müzik Festivali" büyük ilgi gördü. Erzurum Çocuk Evleri Sitesi'nde korunma ve bakım altındaki çocukların hazırladığı konser programı, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılara nostalji dolu anlar yaşatan etkinlikte sahne alan çocuklar, 1980'li ve 1990'lı yılların sevilen şarkılarını seslendirdi. Müzik dinletileriyle hem eğlenen hem de geçmiş yıllara yolculuk yapan izleyiciler, çocukların performanslarını uzun süre alkışladı.

Etkinlikte konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, böylesi anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Aile Yılı kapsamında hayata geçirdiğimiz bu etkinlik, sadece bir konser değil; aynı zamanda çocuklarımızın sosyal gelişimlerine katkı sunan, onları hayata hazırlayan çok yönlü bir çalışmadır. 80'ler ve 90'lar temalı bu konser ile hem geçmişe kısa bir yolculuk yaptık hem de çocuklarımızın yeteneklerini sergileme fırsatı bulduk."

Program sonunda sahnede görev alan müzisyenlere katkılarından dolayı teşekkür edilerek plaket takdim edildi.

İzleyiciler, çocukların performanslarına hayran kaldıklarını belirterek bu anlamlı etkinliğin gelenekselleştirilmesi temennisinde bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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