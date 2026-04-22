Erzurum'da 23 Nisan'da anlamlı devir teslim

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Erzurum Valisi Aydın Baruş, makamını temsili olarak Yakutiye Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Amine Sare Şahin'e devretti.

Temsili devir teslimin ardından öğrenci Amine Sare Şahin, okullarda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun beceri atölyelerinin oluşturulması yönünde talimat verdi.

Kendi düşüncelerini de paylaşan Şahin, Erzurum'u sevdiğini ifade ederek, "İlimizi seviyorum aslında. Çok fazla eksiği olduğunu düşünmüyorum. Ancak okullarımıza bazı yenilikler yapılabilir. Örneğin Maarif Modeli'ne uygun olarak okullarımızda atölyeler açılabilir. Bu atölyeler; müzik, resim, aşçılık ve zeka oyunları gibi alanlarda olabilir. Öğrenciler bu atölyeler sayesinde vakitlerini daha verimli değerlendirebilirler. Bu nedenle böyle bir projenin hayata geçirilmesini isterim." dedi.

Eğitim dışındaki alanlara ilişkin soruya da yanıt veren Şahin, kış şartlarına dikkat çekerek, "Erzurum'da fazla kar yağıyor ve ben servisle okula gittiğim için bazen geç kalabiliyorum. Bunun dışında çok fazla bir şey söyleyemem. Çünkü herkesin çalışma yöntemi farklıdır." ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Amine Sare Şahin, 23 Nisan'ın anlam ve önemine ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi: "Bana bu makamı emanet ettiğiniz için çok teşekkür ederim Sayın Valim, Sayın İl Milli Eğitim Müdürüm, değerli misafirler ve basınımızın kıymetli mensupları.

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. 106 yıl önce bugün, milletimizin bağımsızlığını ve geleceğini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştır. Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bu meclis, geleceğimiz olan biz çocuklara emanet edilmiştir. Bu anlamlı günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve şükranla anıyorum.

Kıymetli misafirler, çocukların gelişiyle aydınlanan bu güzel günde, geleceğin sesi olarak karşınızda bulunuyorum. Bugün bu makamda, tüm çocukların sesi olduğumu biliyorum. Biz çocuklar; barışın, sevginin, dostluğun ve umudun temsilcileriyiz. Daha güzel bir dünya için çalışacak, doğayı koruyacak, insanlara saygılı olacak ve kendimizi geliştirerek geleceğe hazırlanacağız.Bu vesileyle, başta Filistinli çocuklar olmak üzere; evlerinden, okullarından ve oyunlarından mahrum bırakılmış tüm çocukların yeniden huzura kavuşmasını diliyorum. Ülkemizin tüm çocuklarının 23 Nisan Bayramı'nı kutluyorum. Teşekkür ederim."

Vali Aydın Baruş ise öğrencinin verdiği mesajların son derece anlamlı olduğunu belirterek, bu mesajların hem Erzurum'daki hem de Türkiye'deki çocuklara ve tüm insanlığa ulaştığını ifade etti.

Amine Sare Şahin'in çevresine duyarlı ve vicdan sahibi bir birey olduğuna dikkat çeken Vali Baruş, öğrencinin gelecekte eczacılık mesleğini hedeflediğini bildiğini ancak aynı zamanda başarılı bir yönetici olacağına da inandığını söyledi. Vali Baruş, öğrencinin kendini ifade etme becerisi ve güçlü anlatımının onu önemli noktalara taşıyacağını vurguladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı