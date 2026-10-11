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Erzurum ÇES'te koruma altındaki çocuklar 3 bin parçalık yapbozu tamamladı

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Erzurum ÇES'te koruma altındaki çocuklar 3 bin parçalık yapbozu tamamladı
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altındaki çocuklar, 'Gizemli Kitaplık' adlı 3 bin parçalık yapbozu tamamladı. Son parçaları yerleştiren çocuklar, İl Müdürü Hasan Aykut ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'nde (ÇES) koruma altında bulunan çocuklar, büyük bir sabır ve ekip çalışması örneği sergileyerek 3 bin parçalık yapbozu tamamlamayı başardı. Çocukların bu özel mutluluğuna Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut da ortak oldu.

Erzurum ÇES'te kalan çocuklar, boş zamanlarını hem eğlenceli hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak bir etkinlikle değerlendirdi. Ekip çalışması, sabır ve özveriyle günlerce çalışan çocuklar, "Gizemli Kitaplık" isimli 3 bin parçadan oluşan dev yapbozu bir araya getirdi. Her bir parçayı büyük bir özenle birleştiren çocuklar, bu süreçte dikkat ve problem çözme becerilerini geliştirirken, birlikte bir işi başarmanın ve üretmenin mutluluğunu yaşadı.

İl Müdürü Hasan Aykut Çocukları Yalnız Bırakmadı

Yapbozun tamamlanma aşamasında çocukları yalnız bırakmayan Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, onların bu heyecanlı ve mutlu anlarına eşlik etti. Çocuklarla yakından ilgilenen İl Müdürü Aykut, gösterdikleri sabır, dikkat ve takım ruhundan dolayı çocukları tebrik ederek, bu tür faaliyetlerin çocukların zihinsel ve sosyal gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dev yapbozun son parçalarını da büyük bir coşkuyla yerleştiren çocuklar, ortaya çıkan eserin önünde İl Müdürü Hasan Aykut ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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