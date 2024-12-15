Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Bakan Güler: Suriye'de PKK/YPG terör örgütü er ya da geç tasfiye edilecek
Bakan Güler'den çok net Suriye mesajı: Er ya da geç tasfiye edilecek
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti

Erzurum Arabulucular Derneği'nde Turan Çınar Güven Tazeledi

Erzurum Arabulucular Derneği'nde Turan Çınar Güven Tazeledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Arabulucular Derneği'nin 4. Olağan Kongresi'nde tek aday olarak seçime giren Avukat Turan Çınar, başkanlık görevine dördüncü kez getirildi. Çınar, adliyelerde iş yükünün azalması için arabuluculuğun önemine değindi.

Erzurum Arabulucular Derneği 4. Olağan Kongresinde Turan Çınar, güven tazeledi

Erzurum Barosu Konferans Salonu'nda yapılan seçime tek aday olarak giren Erzurum Arabulucular Derneği Başkanı Avukat Turan Çınar, 4. Olağan Kongresinde mevcut üyelerin seçimi ile dördüncü kez Erzurum Arabulucular Dernek Başkanlığına seçildi.

Vatandaş bilinçlendi, çözüm Arabuluculukta

Olağan Kongrede teşekkür konuşması yapan Erzurum Arabulucular Dernek Başkanı Avukat Turan Çınar, adliyede iş yükünün azalmasının en önemli ölçütünün, adliyeye gelinmeden işlerin çözebileceği kurumun hizmet vermesi olduğuna değindi.

Başkan Çınar, "Şu anda Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye genelinde Arabuluculuktan 6 milyon iş dosyası gelmiş, bunun 4 milyonu anlaşma ile sonuçlanmış, bu da demek ki mahkemelerde 4 milyon dosya ile iş yükü azaltılmış, bu da Arabuluculukta sevindirici bir gelişme oldu. Erzurum'da arabuluculuk hizmetini vatandaşımızın hizmetine sunduk. Şu anda da başarılı bir şekilde uygulanıyor. Şunu ifade etmek istiyorum, Arabuluculukta uyuşmazlıklar bir ayda çözüme kavuşturuluyor, ticari davalarda ise iki ayda, çözüme kavuşuyor. Yargı sistemimizde üç yıl yerel mahkeme,üç yıl istinaf mahkemesi, üç yıl Yargıtay olmak üzere davaların çözümü 9 yılı buluyor. Gecikmiş adalet adalet değildir. Bu itibarla bu adalet sisteminin başka uyuşmazlık çözüm yolunun en güzel yolu Arabulucukla çözüme kavuşturulması ile böylelikle mahkemelerde iş yükü daha azalacaktır. Vatandaşlarımız arabuluculuğun ne işe yaradığını ! artık öğrendi. Arabulucuya gitmeden direk mahkemede dava edemiyorsunuz. Arabulucuya gitmeden iş davaları, ticari, kira uyuşmazlıkları, komşuluk davaları da uyuşmazlıklarda arabuluculuğa giderek çözümleniyor.

'Arabulucular, tarafsız ve bağımsız olmalıdır'

Vatandaşımız adliye hizmet binasında Arabuluculuk Merkezi'ne giderek hazır form dilekçesini doldurarak bilgisayar üzerinden Erzurum'daki mevcut görev yapan 150 Arabulucudan bir Arabulucuya gönderilerek işlem başlamış oluyor. Arabuluculukta aynı hakemlik gibi bağımsız, tarafsız, objektif kurallarına göre, çalışan her iki tarafa da eşit uzaklıkta olan, sır saklayan, gizlilik ilkesi olan bir kurumdur. Türkiye'de Arabuluculuktan memnunuz. Bu da vatandaşımızın bilinçlendiğini gösteriyor. Son 9'ncu Yargı Paketinde 20 yılını dolduran avukatların sınavsız arabulucu olacak maddesi konuldu, biz hem yazılı ve mülakata tabii tutulurduk, mülakattan sonra Bakanlık bizi arabuluculuk listesine kaydediyordu. 20 yılını dolduran avukatların sınavsız arabulucu olabilmeleri için 84 saatlik eğitimi almaları şartı ön görülüyor.

Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerine göre, bugüne kadar 6 milyon dosyadan 4 milyonu anlaşma ile sonuçlandırılmış bu da fevkalade güzel bir rakamla sonuçlandırılmıştır. Hakim sayısı, ne kadar mahkeme sayısı artarsa artsın arkadan çığ gibi iş yükü geliyor, mahkemelerin iş gücünü azaltmakta fayda var. Bu sistem dünyada çok fazla uygulanan Türkiye'de ilk defa bu kadar başarıya ulaşan bir sistem oldu" diye konuştu.

Turan Çınar Başkanlığı'nda Yönetim Kurulunda ise Avukat Mahmut Dursun, Zühal Önalan Asiltürk, Esra Yılmaz, Bilge Mutlu görev alacak. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Şam'daki komşuları devrik liderin son saatlerini anlattı
img

Aziz Yıldırım'dan beklenmedik hamle
img

Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi: Suriye'yi yönetme niyetimiz yok
Orta Doğu'yu tedirgin eden iddiaya Genelkurmay Başkanı'ndan yanıt

Son Dakika Haberleri

Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 14 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.