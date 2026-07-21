Erzincan'dan sosyal hizmetlerde Türkiye ikinciliği

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026 yılı birinci çeyrek iller arası performans değerlendirmesinde Türkiye ikincisi oldu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, değerlendirme; alan taraması, danışmanlık, eğitimler, ölçme ve değerlendirme, personel etkinliği, psikososyal destek (PSD) ile Sosyal Hizmet Merkezleri (SHM) olmak üzere 7 ana başlık altında yer alan 28 gösterge üzerinden 100 puan esasına göre gerçekleştirildi.

Yapılan il bazlı performans değerlendirmesi sonucunda Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

İl Müdürü Abdulhalim Ünalan, elde edilen başarının Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun himayelerinde ve Vali Yardımcısı Rümeysa Sena Kurt'un destekleriyle gerçekleştirilen çalışmaların bir sonucu olduğunu belirtti.

Ünalan, başarıda emeği bulunan idarecilere ve tüm personele teşekkür ederek, vatandaşlara sunulan sosyal hizmetlerin niteliğini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı