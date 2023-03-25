Erzincan'da 300 yıllık gelenek yaşatıldı: Enderun usulü teravih kılındı

ERZİNCAN - Erzincan İl Müftülüğü tarafından gerçekleştirilen organizasyon ile Osmanlı Devleti'nin kadim saray geleneği olan Enderun usulü teravih namazı kılınıyor. Cemaatin yoğun ilgi gösterdiği Enderun usulü teravih namazında ezan, kamet, Kur'an-ı Kerim, ilahiler, kasideler ve dualar okunuyor.

Erzincan Merkez Cami-i Kebir'de kalabalık bir katılımla "Enderun Usulü Teravih" programı düzenlendi. Osmanlı mirası programda 300 yıllık saray geleneği yaşatıldı. Teravih namazının her 4 rekat arasında ilahiler okundu. İmamların ve hocalarının okuduğu dualar ve ilahilerle Erzincanlılar unutulmaz bir akşam yaşadı. İlahi, salavat ve tekbirlerle farklı makamlarda icra edilerek Enderun usulü teravih namazının coşkusunu yaşayan vatandaşlar, Osmanlı geleneğini günümüzde yaşatmanın da gurur verici olduğunu ifade etti. Erzincan İl Müftülüğü tarafından Ramazan ayının daha verimli geçmesi maksadıyla organize edilen Enderun usulü teravih namazı her gün farklı bir camide icra edilecek.

Enderun usulü teravih namazına katılan ve konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, Osmanlı Devleti zamanından günümüze miras kalan önemli bir gelenek olduğunu belirterek, "Osmanlı geleneği olarak bizlere tevarüs etmiş olan Enderun usulü tilavet geleneğini bizler de Erzincan'ımızda yaşatmaya gayret ediyoruz. Her dört rekatta bir farklı makamların uygulandığı, hocalarımız tarafından icra edilen bu tür, bu teravih türü günümüze kadar bizlere tevarüs etmiş, bugün de yaşatılmaya çalışılmaktadır. Erzincan'ın farklı camilerinde, alanında uzman olan kendilerini yetiştirmiş hocalarımızın gayretiyle farklı bir ambiyans oluşturmak için bizler bu usulü devam ettirmeye gayret ediyoruz. Haftanın çeşitli günlerinde hocalarımız ilimizde ki tüm camileri gezerek cemaatimize farklılık oluşturuyorlar. Ramazan'ın bereketinden, feyzinden herkesin hissedar olması için gayret ediyorlar. Bizler de Erzincan Müftülüğü olarak hem kadrolu olan hocalarımızın marifetiyle hem İmam Hatip Lisesi talebelerimiz marifetiyle hem de Kur'an kurslarımızda hafızlıklarını bitirmiş olan talebelerimiz marifetiyle bu usulü yerleştirmeye, Erzincan'ımızın tüm camilerine yaymaya gayret ediyoruz. Müftülük olarak diğer faaliyetlerimiz ile birlikte güzel bir çeşitlilik oluyor bu şekilde" dedi.

Erzincan'da Enderun usulü teravih namazı kılınacak camiler ise şu şekilde;

27 Mart Pazartesi- Muhammediye Camii,

29 Mart Çarşamba- Akşemseddin Camii,

31 Mart Cuma- Gülabibey Camii,

3 Nisan Pazartesi- Yavuz Selim Camii,

5 Nisan Çarşamba- Yeni Mahalle Camii,

7 Nisan Cuma- Akabe Camii,

10 Nisan Pazartesi- Kandilli Camii,

12 Nisan Çarşamba- Ergenekon Camii,

14 Nisan Cuma- Cami-i Kebir,

17 Nisan Pazartesi- Terzibaba Camii.