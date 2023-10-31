ERMED'den Nene Hatun'un torununa anlamlı ziyaret

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzurum Yeni Medya Derneği (ERMED) Yönetim Kurulu Üyeleri, Türk Kadınının cesaret ve kahramanlığının simgesi olan Nene Hatun'un torunu Güner Yamanoğlu'nu evinde ziyaret etti.

93 Harbi sırasında Erzurum'da Aziziye savunmasına katılan, Rus işgaline karşı Erzurum'daki halk direnişinin simgesi haline gelmiş Nene Hatun hakkında konuşan torunu Güner Yamanlı, "Nene Hatun'un cesaretine dair ne söylesem eksik kalır" dedi.

Çocukluk çağlarında yaşadıklarını ERMED Başkanı Gamze İspirli ve yönetim kurulu üyelerine anlatan Yamanlı şöyle konuştu: "Babaannemle 9 yaşlarındayken birlikte yaşadık. Çok kıymetli bir büyüğümüzdü. Nene Hatun kazandıktan sonra bizim evimiz müze haline geldi. Evimizden gelen giden eksik olmazdı. Daha sonra düzenlenen merasim ile kendisine 1955 yılında 'Yılın Annesi' unvanı verildi. Merasimden sonra hastalandı. Zatürre teşhisiyle tedavi gördüğü Erzurum Numune Hastanesi'nde 22 Mayıs 1955 günü 98 yaşında hayatını kaybetti. Nene Hatun vefat ettikten sonra bildiri yayınlandı. Yayınlanan bildiriye göre, Nene Hatun Ankara'ya defin edilecekti. Nene Hatun'un mezarının Ankara'da olmasına dedem razı olmadı. Kaldı ki biz oraya şartlardan dolayı gidemezdik. Ailece karşı çıktık duruma. Daha sonra alınan karar ile Lalapaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından resmi törenle tabyaların olduğu yere defnedildi. Ailece son gününde de onu yalnız bırakmadık. Yıllar sonra evini müze şekline dönüştürmek istediler. Ona da babam razı olmadı. Babam Nene Hatun'un 6 çocuğundan biriydi. Babaannemin cesaretine dair ne söylesem kelimeler eksik kalır. Anasız büyürsün ama vatansız büyüyemezsin. Nasıl tabyalara gidiyorsa cephede kocasıyla kardeşini görür görmez elindeki satırla düşmanla mücadele etti. Bir sakat kızı vardı, onunla birlikte yaşardı o dönemde babamın eli üzerindeydi. Eski evler şimdiki evler gibi değildi, Evlerimiz iç içeydi, Evler hep yakındı birbirine Mahallebaşı'da yaşıyordu. O süreçte Ordu'dan görevli askerler kendisini Ankara'ya götürmek istiyorlardı. Kendisi gitmedi. Karar alındı Nene Hatun'un evine restorasyon işlemi uygulandı." ifadelerine yer verdi.

Ziyaretin sonunda ERMED Başkanı Gamze İspirli, günün anısına yönelik Güner Yamanlı'ya hediye takdim etti. - ERZURUM