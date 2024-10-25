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Konya'da doktor görevi başında hayatını kaybetti

Konya'da doktor görevi başında hayatını kaybetti
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Konya'nın Ereğli ilçesinde görevli Anestezi Uzmanı Dr. Kenan Dölek, hastanede görev başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Arkadaşları tarafından yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Konya'nın Ereğli ilçesindeki Devlet Hastanesinde görevli olan 2 çocuk babası 41 yaşındaki Anestezi Uzmanı Doktor Kenan Dölek, görevi başındayken kalp krizi geçirdi. Hastanede görevli olduğu esnada bir anda fenalaşan Dr. Kenan Dölek'e meslektaşları anında müdahale etti. Dölek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Doktor Kenan Dölek için görev yaptığı Ereğli Devlet Hastanesinde tören düzenlenerek cenaze namazı kılındı. Mesai arkadaşlarının katıldığı törenin ardından Dölek'in cenazesi memleketi Uşak'a gönderildi.

Konya'da doktor görevi başında hayatını kaybetti

KONYA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ PROF. DR. MEHMET KOÇ'TAN TAZİYE MESAJI

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da elim olayın ardından yaptığı açıklamada, "Ereğli Devlet Hastanemizde Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı olarak görev yapan mesai arkadaşımız Uz. Dr. Kenan Dölek'in geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım. Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı ve sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (2)

Büşra :

Farkında mısınız. 40-50 yaş erkeklerde kalp krizi çok arttı.

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arif simsek:

AŞI AŞI AŞI %99 DİYORUM VARSA AKSİNİ İDDİA EDİYORUM ÇIKSIN

0
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