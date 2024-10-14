Erciyes Üniversitesi'nde Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü İmzalandı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ve Orta Anadolu (ORAN) Kalkınma Ajansı arasında Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı kapsamında Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in himayelerinde 'Siber Güvenlik Eğitimi Protokolü' imzalandı.

Kayseri Valiliği Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker katıldı. Törende konuşan Vali Gökmen Çiçek, imzalanan protokol ile gençlerin siber güvenlik konusunda farkındalığının artırılacağını söyledi. Erciyes Üniversitesi'nin Kayseri'nin medarı iftiharı, gururu olduğunu belirten Vali Gökmen Çiçek, şunları kaydetti;

"İmzalanan protokol ile bir yıl boyunca sürecek bu programda gençlerimizin siber güvenlik konusunda farkındalıklarını artıracağız ve onlara eğitimler verilecek. Özellikle bu iş kolunda işlere yerleşmeleri sağlanacak. Türkiye'nin milli güvenlik sorunu olarak değerlendirilen siber alanında hizmet veren kendi gençlerimiz olacak. Bu manada da sıkı bir eğitim programı oluşturulacak. Biz istiyoruz ki, tüm teknolojinin ve iletişimin daha çok siberle ilişkili olduğu bu ortamda teknolojinin arttığı ve yazılımın arttığı bu ortamda hem şirketlerimizin hem de memleketimizin ihtiyaç duyduğu kadroları kendi gençlerimizden oluşturalım. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu bu kadroları öğrencilerimiz ile birlikte başaracağız. Bu manada imzalanan protokolün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Verilecek eğitim programının da yıl boyunca sürecek olması belli bir istikrar sağlayacak ve inşallah sürekli taze tutulacak."

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında Vali Gökmen Çiçek'e üniversiteye verdiği katkılardan dolayı teşekkür ederek; "Önemli bir protokol imzası için bugün bir arada olmanın haklı gururunu yaşamaktayız" dedi. Erciyes Üniversitesi'nin sadece sağlık alanında değil, mühendislikte yapay zeka alanında kendini dünya çapında kabul ettirmiş bilim insanlarının olduğu bir üniversite olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, "Özellikle son dönemlerde önemi artan siber güvenlik süreçlerine bir farkındalık oluşturmak, gençlerimizi bilinçlendirmek ve verilecek bu eğitimlere katkı sağlayarak ülkemizin stratejisine katkı sunmuş olacağız. İmzalanan protokolün hayırlara vesile olmasını dilerim. Bir yıl boyunca sürecek eğimlerde bizler süreçleri yakından takip edeceğiz ve devamında neler yapmamız ve hangi stratejiler üzerinden gitmemiz gerekiyorsa takibinde olacağız" diye konuştu.

ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker ise konuşmasında imzalanan protokol hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından iş birliği protokolü ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ve ORAN Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker tarafından imzalandı. İmzalanan protokol ile Erciyes Üniversitesi'nde farklı bölümlerde öğrenim gören öğrencilere yönelik siber güvenlik konusunda eğitim faaliyetleri yürütülecek. - KAYSERİ